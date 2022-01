Calcio D: Rimini beffato al 93', il Ghiviborgo passa a sorpresa 2-1

Sport

Rimini

| 16:34 - 19 Gennaio 2022

Tonelli, tra i migliori oggi (foto Venturini).



Il Rimini torna in campo, dopo la lunga sosta per le festività natalizie e per il Covid, subendo un'inaspettata sconfitta sul campo del Ghiviborgo. I biancorossi mantengono tre punti di vantaggio sul Lentigione, prossimo avversario, che ha anche una partita da recuperare. Ma è un Rimini comunque in salute, il risultato non deve ingannare: la gara odierna, disputata su un terreno di gioco pesantissimo, è stata letteralmente stregata per i ragazzi di Gaburro, che hanno dominato in lungo e in largo. Nel primo tempo l'offensiva del Rimini è stata fermata da tre parate decisive del portiere Nucci su Greselin, Gabbianelli e Germinale. Al 45', sull'unica occasione locale, è arrivato il gol beffa di Bongiorni. Nella ripresa il Rimini, nonostante l'inferiorità numerica per il doppio giallo a Lo Duca, ha continuato a macinare occasioni, schierandosi con uno spregiudicato 3-4-2 (Ferrara e Piscitella esterni di centrocampo). L'espulsione di Isufaj ha riportato la parità numerica e il forcing del Rimini è stato premiato dal guizzo di Pietrangeli, autore del pareggio al 90'. Nel recupero il gol beffa di Bachini ha punito la squadra romagnola per non aver concretizzato la mole di occasioni prodotte.



Ghiviborgo - Rimini 2-1



GHIVIBORGO (4-3-3): Nucci - Mosti, Grea, Sorbo, Baggiani - Lauria, Monacizzo, Fazzi - Belluomini (76' Bachini), Bongiorni (91' Sadek) Isufaj.

In panchina: Calu, Cicali, Molinaro, Campani, Tragni, Giulianelli, Velani.

All. Vangioni.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Cuccato (59' Pietrangeli), Contessa - Greselin, Pari (59' Tomassini), Tonelli - Gabbianelli (70' Ferrara), Germinale (70' Mencagli), Piscitella.

In panchina: Piretro, Deratti, Tanasa, Kamara, Andreis.

All. Gaburro.



ARBITRO: Mbei di Cuneo.

RETI: 45' Bongiorni, 90' Pietrangeli, 93' Bachini.

AMMONITI: Gabbianelli, Greselin, Cuccato, Tonelli, Bachini.

ESPULSI: 66' Lo Duca per doppia ammonizione, 84' Isufaj.

NOTE: recupero 2' pt, 7' st.