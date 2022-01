Calcio D, Ghiviborgo-Rimini 2-1. Mister Gaburro tuona: 'Inammissibile perdere così'

Sport

Rimini

| 18:33 - 19 Gennaio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).



Fa male la sconfitta del Rimini nel recupero sul terreno (pesante) del Ghiviborgo. Perché arrivato nel pieno recupero dopo che i biancorossi avevano riaccuffato il pareggio con Pietrangeli in seguito alla rete dei padroni di casa a fil di sirena del primo tempo in cui i biancorossi non sono riusciti a trovare il guizzo vincente pur avendo costruito una gran mole di occasioni da rete.

A fine gara mister Marco Gaburro ha il volto corrucciato: “E’ un film già visto, perché anche a Mezzolara abbiamo raccontato una partita simile. Stavolta non siamo riusciti a capitalizzare il dominio della prima frazione, siamo stati troppo morbidi sotto porta e anche poco fortunati. Avremmo dovuto comuque in qualche modo sbloccare la partita e invece non ci siamo riusciti e in più abbiamo subito la rete dello svantaggio - dice il tecnico biancorosso - . C’era tutto il tempo per pareggiare con una frazione a disposizione. Ho schierato due punte per dare più densità sulla prima palla sul fronte d’attacco, l’obiettivo era di dare più continuità possibile all’azione mentre il terreno di gioco col passare dei minuti si deteriorava ed era più difficile giocare. La espulsione di Lo Duca, per me assai discutibile, ha complicato il nostro compito. Comunque anche nella ripresa abbiamo avuto buone occasioni e le abbiamo sbagliate e quando l’abbiamo trovato al 90’ con Pietrangeli il gol dell'1-1.c’era da giocare solo il recupero. Abbiamo subito una rete che inammissibile prendere. non abiamo subto neanche l'azione ka cui è nata la rete - è sempre il mister a parlare - Non si possono commettere certi errori, dobbiamo essere più bravi. Mi dispiace perché secondo me questo Rimini per quello che si è visto finora può perdere solo così. Il problema è che abbiamo perso due partite, tutte e due alla stessa maniera: si vede che non abbiamo imparato nulla".

Domenica si va a Lentigione in cui mancherà Lo Duca, che sarà squalificato. Chi sarà il sostituto come 2003? Il nuovo arrivato Deratti o Kamara?