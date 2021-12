Rimini-Carpi 4-0. Gaburro: 'Ho visto giocate importanti, sotto porta più veloci rispetto al derby'

Sport

Rimini

| 18:44 - 12 Dicembre 2021

Marco Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini corre e non lo ferma più nessuno. Rifila un poker al Carpi che nelle ultime tre patite ha incassato 11 reti.

Il tecnico biancorosso Marco Gaburro è soddisfatto della prestazione perché rispetto al derby contro il Ravenna del Neri ha visto un salto di qualità. “Allora eravamo stati troppo morbidi sotto porta – spiega – perdendo due punti, oggi siamo stati più determinati e precisi in zona gol soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo, dopo il vantaggio, ci siamo adagiati un po’ adeguandoci al loro ritmo, poi abbiamo spinto bene trovando giocate importanti e difendendoci di squadra”.

Tra l’altro le reti sono state tutte di pregevole fattura…

“Siamo stati bravi perché abbiamo velocizzato la giocata, a volte ricamiamo troppo a ridosso dell’area e perdiamo il tempo giusto per sfruttare il posizionamento sbagliato degli avversari. Stavolta abbiamo fatto delle belle giocate veloci, e questo ci ha portato ad andare in gol anche con un centrocampista, a premiare una fase offensiva collettiva e l’ accompagnare l’azione”.

Che cosa può fare meglio la sua squadra?

“Ricorderò in settimana ai miei giocatori quello che ho detto loro alla fine del primo tempo: quest’anno abbiamo lasciato la palla agli avversari poche volte, ecco in quei momenti dobbiamo essere più bravi a rompere il gioco degli avversari non solo con Tanasa. Nel primo tempo si è visto in qualche situazione. La cosa importante è farsi trovare pronti. Oggi Lo Duca è stato colpito da un virus intestinale subito dopo pranzo, hanno giocato due 2003 che non avevano messo piede in campo e hanno fatto bene perché si sono allenati seriamente da agosto. Sono contento per loro e per tutto il gruppo. Dobbiamo arrivare alla sosta con più punti possibile e le prossime due partite sono importantissime".

Anche stavolta un paio di situazioni dubbie in area non rilevate…

“Prima o poi li fischieranno, magari quando ci serviranno un po’ di più”.

Sull’altra sponda parla il ds Giorgio Marinucci Palermo, direttore sportivo dell’Athletic Carpi, alla prima sconfitta con la gestione di mister Gallicchio e che tuttavia ha subito 11 reti in tre partite: “Siamo stati in partita per un’ora, al 2-0 del Rimini ci siano squagliati come neve al sole. Quando si perde bisogna farlo con dignità ed onore e onorare la maglia che si indossa”.

Gallicchio rischia?

“Anche io mi assumo le mie responsabilità e così devono faro i giocatori. Quando si perde si perde tutti, non mi piace trovare il capro espiatorio”.

Il lunedì sarà giorno di riflessione in casa Athletic Carpi. Non è escluso il ritorno di mister Massimo Bagatti.



ste. fer.