Meteo: sul riminese clima freddo, ma precipitazioni sporadiche. Neve in collina

| 17:01 - 05 Dicembre 2021

Settimana caratterizzata da flussi nord-atlantici freddi ma che provocheranno sporadiche precipitazioni sulla provincia riminese

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 5/12/2021 ore 13:30



Lunedì 6 Dicembre

Stato del cielo: da coperto a molto nuvoloso al mattino. Schiarite dal pomeriggio con cieli da nuvolosi a poco nuvolosi tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: al mattino piogge deboli ed intermittenti in entrata dal mare con quota neve tra 600/500m, accumuli scarsi. Assenti tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +3°C, massime comprese tra +5°C e +7°C.

Venti: deboli/moderati da Nord/Nord-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Martedì 7 Dicembre

Stato del cielo: da poco nuvoloso a sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -2°C e +2°C, massime comprese tra +5°C e +9°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Avvisi: possibili gelate al mattino, specie su rilievi e zone interne.



Mercoledì 8 Dicembre

Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, poi coperto per il resto della giornata.

Precipitazioni: brevi piovaschi in spostamento dall’entroterra verso le coste tra mattino e pomeriggio con quota neve sui 800m. In serata piogge deboli/moderate con quota neve in rialzo.

Temperature: in calo, minime comprese tra -1°C e +2°C, massime comprese tra +6°C e +10°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest, rinforzi da Sud-Est in costa dal pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: la seconda parte di settimana vedrà condizioni meteo spiccatamente variabili: flussi più freddi provocheranno una flessione delle temperature con possibili precipitazioni nel weekend. Incertezza molto alta, seguiranno maggiori dettagli.



