Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:39 - 05 Dicembre 2021

I lavori in via della Resistenza.

Termineranno domani (lunedì 6 dicembre) in tarda serata i lavori in via della resistenza a Santarcangelo, nel tratto tra l'intersezione con la Strada Provinciale 49 e via Togliatti, un intervento urgente per sistemare la condotta fognaria. Il comune di Santarcangelo ha disposto il divieto di accesso e transito nella via, eccetto mezzi di soccorso e residenti, con deviazione obbligatoria dei mezzi pesanti su via Scalone. I lavori hanno preso il via nella giornata di venerdì (3 dicembre).