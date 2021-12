Rimini, il Vescovo inaugura la Casa di Natale del Campo Lavoro

Attualità

| 12:39 - 05 Dicembre 2021



Il vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi ha inaugurato questa mattina (domenica 5 dicembre) la Casa di Natale del Campo Lavoro Missionario in Via Giovanni XXIII, nei locali dell’ex negozio Vulpitta. Erano presenti l’assessora Francesca Mattei in rappresentanza del Comune di Rimini, il senatore Marco Croatti e, per l’associazione, il presidente Gabriele Valentini.



La Casa di Natale del Campo Lavoro resterà aperta fino al 6 gennaio, tutti i giorni, festivi compresi, e si propone come momento di promozione dell’attività del Campo ma anche come occasione di autofinanziamento per sostenere i progetti umanitari dei nostri missionari e per aiutare le tante famiglie riminesi che vivono in condizioni di disagio.



All’interno della Casa di Natale i visitatori potranno trovare una variopinta quantità di oggetti donati in questi mesi da tanti riminesi: libri, giocattoli, bigiotteria, quadri, capi d’abbigliamento, oggetti per la casa che si potranno acquistare con un’offerta minima consigliata, contribuendo così alle finalità del Campo. Ricordiamo che, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, grazie a tanti mercatini svolti in diverse sedi, il Campo Lavoro negli ultimi due anni è riuscito a distribuire aiuti per oltre 75 mila euro a 13 progetti missionari in varie zone del mondo.



L’accesso alla Casa di Natale del Campo Lavoro sarà strettamente regolamentato: non più di 7 persone alla volta, con uso obbligatorio della mascherina e igienizzazione delle mani. Un ringraziamento va alla famiglia Venturi, proprietaria dei locali, per la cortese ospitalità.