Denuncia botte e abusi sessuali, il compagno le vietava anche di uscire con le amiche

| 12:35 - 05 Dicembre 2021

Un 44enne di Rimini è stato destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna, in relazione ai maltrattamenti, alle percosse e agli abusi sessuali denunciati dalla donna. Le indagini, come riportano Corriere Romagna e Il Resto del Carlino, sono partite a gennaio, quando la donna è andata al pronto soccorso per la frattura di una vertebra provocata da una caduta dalle scale per una spinta dell'ex compagno, mentre cercava di uscire di casa dopo l'ennesima aggressione. Era poi tornata al pronto soccorso a luglio, portando con sé il diario sul quale annotava tutte le violenze subite, che è stato consegnato alla polizia, denunciando il compagno. La convivenza fra i due era cominciata a novembre 2020 e le violenze partite dopo poche settimane: lui le vietava di lavorare per la famiglia, frequentare posti con troppi uomini, vestirsi in un certo modo e uscire con le amiche. La polizia ha notificato così all'uomo l'ordine di custodia cautelare in carcere e il divieto di avvicinamento.