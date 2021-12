Miramare: tenta di rubare con il proprietario in casa: 44enne arrestato

Cronaca

Rimini

| 11:49 - 05 Dicembre 2021

Il 40enne si è introdotto in casa forzando una porta finestra.

Ha sentito dei rumori sospetti nella notte all’interno della sua abitazione, a Miramare, e ha immediatamente chiesto l’intervento della Polizia. Verso le tre di questa notte gli agenti sono giunti sul posto con due volanti e hanno perlustrato la casa del richiedente. La porta finestra era forzata e, all’interno, hanno scovato un uomo in possesso di una torcia e di un cacciavite. Accompagnato in Questura e identificato, per il ladro, un quarantaquattrenne già noto alla Giustizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nella mattinata di domani, lunedì 6 dicembre, verrà processato con il rito direttissimo.