Il centro storico di Rimini si illumina con la colonna sonora della Principessa Disney made in Rimini

Attualità

Rimini

| 11:11 - 05 Dicembre 2021

Marika Barbieri e il sindaco Sadegholvaad.

Il centro storico di Rimini ha la sua illuminazione natalizia, dall’Arco a Castel Sismondo passando per il ponte di Tiberio, ieri sera, sabato 4 dicembre, sono state accese le luminarie. Nessuna manifestazione particolare, ma ad accompagnare il sindaco Jamil Sadegholvaad in occasione dell’accensione delle luci di Natale, è stata invitata Marika Barbieri di Rimini ( in arte Principessa Disney) in Piazza Cavour a Rimini che ha incantato con la sua melodiosa voce. Marika è famosa sul web per il suoi video è infatti cantante, cos player e youtuber.

Realizza e reinterpreta cover delle più belle canzoni Disney e dei cartoni animati in generale. Video completamente home made in cui la registrazione, il mix audio, il video, il look e l’editing video sono esclusivamente opera sua. Dopo la sfilata dall'arco d'Augusto, la sua esibizione si è tenuta in piazza Cavour, proprio sotto palazzo Garampi.