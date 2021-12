Spaventoso frontale, muoiono due 18enni in un incidente a San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:41 - 05 Dicembre 2021

Ancora un tragico incidente sulle strade del nostro territorio. Ieri sera (sabato 4 dicembre) due 18enni hanno perso la vita a San Marino mentre viaggiavano sulla strada Sottomontana, in direzione Murata, a bordo di una Fiat 500 targata Italia. Come riporta la tv di Stato di San Marino, ai due ragazzi - uomo e donna - è stato fatale lo scontro frontale, con una Volkswagen Golf che viaggiava invece in direzione opposta: la Fiat 500 ha poi sbattuto con violenza contro il muretto a bordo strada. Vano il prodigarsi del personale medico, intervenuto sul posto assieme alla Polizia Civile. Ferito, in maniera non grave, il conducente dell'altra vettura.