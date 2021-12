Basket B femminile, la Ren-Auto vince a Pesaro e vola ai playoff

Sport

Rimini

| 22:09 - 04 Dicembre 2021

Nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie B la Ren-Auto di coach Pier Filippo passa a Pesaro contro l'Olimpia e si qualifica per i play-off: le padrone di casa sono ultime e senza vittorie.

Senza Eleonora Duca, fermata dal mal di schiena, e la "lungo degente" Madonna, coach Rossi porta in panchina le tre U17 Monaldini, Mongiusti e Pratelli e parte con Gambetti in quintetto.

L'inizio è scoppiettante e il primo quarto davvero bello e la Ren-Auto si affida ad una Noemi Duca immarcabile e a un'Asia Lazzarini ispirata: le due sommano 21 punti, 13 e 8 rispettivamente, e guidano un attacco capace di segnare ben 27 punti nei primi 10’. La Ren-Auto prova a scappare nel secondo quarto e tocca il massimo vantaggio con una tripla di Novelli a 3' dall'intervallo, 23-40.

Pesaro non ci sta e con un parziale di 7-0 trona a -10, 30.40. Un tiro libero di Capucci fissa il finale all'intervallo sul 30-41.

Il secondo tempo comincia come il primo, ovvero con un break di Noemi Duca, che segna 4 punti; Pignieri aggiunge un libero per il primo allungo, 30-46. Pesaro però si rimette in partita col tiro da fuori e con un controparziale immediato torna a -10, 36-46. Per tutto il terzo quarto la gara si mantiene in equilibrio con uno scarto che balla costantemente tra i 10 e i 12 punti. Un bel canestro di Tiraferri quasi sulla sirena, permette alla Ren-Auto di chiudere il quarto sul +13, 42-55.

L'Olimpia parte meglio nell'ultima frazione e dopo 3' torna sotto la doppia cifra di svantaggio, 48-57.

L'attacco rosanero non riesce più a trovare buone soluzioni, diversamente da quello pesarese, che, in totale fiducia, si prende l'inerzia e con un parziale complessivo di 10-2 riapre totalmente la partita, 52-57 a 5' dalla fine. Dopo l'inevitabile time-out chiamato da coach Rossi una transizione sull'asse Gambetti-Capucci permette alla Ren-Auto di togliere finalmente il coperchio dal canestro e di riprendere tre possessi di vantaggio, 52-59. E' la scossa che serviva, perché la difesa aumenta di efficacia e in attacco Lazzarini con due belle ricezioni profonde segna i 4 punti del nuovo +11, 52-63.

E' il break che non solo ristabilisce le distanze, ma che permette alla Ren-Auto di chiudere ogni discorso sull'esito finale con un paio di minuti d’anticipo. Un canestro allo scadere di Gambetti vale il definitivo 55-68.

«Continuo a pensare che la classifica di Pesaro sia bugiarda - commenta coach Rossi - : sulle esterne sono una buona squadra e ci hanno messo in difficoltà sugli accoppiamenti difensivi, anche perché hanno tirato con buone percentuali. Noi abbiamo giocato un primo quarto scoppiettante e segnato 41 punti nel solo primo tempo, poi siamo calate di intensità abbiamo sbagliato troppi tiri facili, complicandoci la vita. Quando loro sono tornate a -5 nel time-out ho chiesto alle ragazze di stare tranquille e di non giocare con la fretta, non ho disegnato cose particolari. Sono comunque contento, perché abbiamo fuori due giocatrici importanti e nel quarto periodo si è fatta male, speriamo non seriamente, anche Pignieri e questo mi ha permesso di dare tanto spazio a Gambetti e di mandare in campo le U17. Far fare esperienza alle nostre giovani è uno dei nostri obiettivi principali, la nostra società è fondata sul settore giovanile. Dopo questa vittoria abbiamo ufficialmente acquisito la permanenza in serie B e la possibilità di fare i playoff con tra le prime 9 dell'Emilia Romagna: con quanti punti andremo alla seconda fase dipenderà dalle prossime due partite».

La Ren-Auto tornerà in campo ad Ancona sabato 11 dicembre, alle ore 19.00, per il match con le Basket Girls.

Il tabellino

Olimpia Pesaro - REN-AUTO 55-68

Olimpia: Cancellieri 2, Staffolani 2, Canossini 19, Cecchini 9, Marcheggiani, Ceccarelli, Pelizzari 5, Paradisi, Canestrari 12, Donati 6, Biagetti, Zanzarelli. All. Spagnoli

REN-AUTO: Novelli 9, Pratelli, Pignieri 5, Duca N. 19, Renzi 4, Borsetti 2, Capucci 13, Monaldini, Lazzarini 12, Tiraferri 2, Gambetti 2, Mongiusti. All. Rossi

Arbitri: Pagnoni e Romanella

PARZIALI 18-27; 12-14; 12-14; 13-13