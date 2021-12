Calcio RSM, Cailungo e Cosmos muovono la classifica. La capolista Tre Penne allunga

Sport

Repubblica San Marino

| 21:56 - 04 Dicembre 2021

Il primo e unico punto, sinora, l’aveva conquistato tre gare fa. Ma oggi il Cailungo è tornato ad aggiornare la propria classifica grazie al pareggio per 1-1 nel match con la Libertas, che voleva ricucire il ritardo dalle posizioni da podio ma che rischia un serio allontanamento della meta se domani il Tre Fiori dovesse fare bottino pieno contro il Faetano. Ad Acquaviva sono i rossoverdi a stappare il derby quando corre il 21’ del primo tempo; la rete di Benedetti non basterà per conquistare il primo successo in stagione (l’ultimo è datato 20 marzo), ma, dopo il pareggio di Olcese nella ripresa, sarà comunque sufficiente alla banda di Protti per fermare la striscia negativa e anche per approfittare in parte del turno di riposo della Juvenes-Dogana, ora distante cinque lunghezze. Tuttavia, la formazione rossoverde non si svincola dalla convivenza con il Cosmos, dato che la squadra da poco passata alle cure di “Bobo” Gori muove a sua volta la classifica impattando a Domagnano con l’omonima squadra allenata da Mancini. Confermate le ben note difficoltà gialloverdi in fase realizzativa, ma almeno gli uomini di Serravalle stavolta chiudono anche senza reti al passivo, per uno 0-0 che ridà un po’ di ossigeno ad entrambe dopo un filotto di cinque sconfitte consecutive. Tuttavia, è facile immaginare che ciò non abbia levato l’amaro in bocca ai Lupi, in vantaggio nel pronostico ma costretti almeno per un’altra settimana a rimandare i piani di risalita.

A dirla tutta, un piccolo avanzamento, per i giallorossi, c’è stato. Il Fiorentino, infatti, non è riuscito a dar seguito alla vittoria sulla Libertas e, dopo il k.o. odierno patito contro la Virtus, ha registrato proprio l’aggancio del Domagnano nella parte più centrale del Girone Unico. L’incrocio di Fiorentino tra rossoblù e neroverdi si decide al fotofinish. Era stato proprio del Fiorentino il gol del primo vantaggio, firmato ancora una volta da Ben Kacem. In coda alla prima frazione, però, Angeli aveva ristabilito la parità, mentre è al 90’ che Apezteguia piazza il colpo del definitivo sorpasso, dando così modo alla squadra di Bizzotto di issarsi per almeno una notte in terza posizione, nell’attesa di scoprire che cosa farà domani il Tre Fiori. Per il momento è costretto ad abbandonare quella particolare posizione il Pennarossa, piegato 3-0 dalla capolista Tre Penne nel match più “altolocato” della giornata. A Montecchio regna un perfetto equilibrio fintanto che la squadra di Città non decide di gettare nella mischia Imre Badalassi: il re della classifica dei bomber impiega meno di 3’ dal proprio ingresso in campo per portare in vantaggio la squadra biancoazzurra. Non basta, perché saranno sue anche le reti del 2-0 e del 3-0 – risultato poi certificato dal triplice fischio – per una tripletta-lampo (appena 18’ tra la prima e la terza marcatura) che gli vale la salita a quota 13 nella classifica dei cannonieri, 5 in più di Bojan Gjurchinoski del Tre Fiori e 7 in più di Ben Kacem del Fiorentino ed Emiliano Olcese della Libertas.

A completare un quadro decisamente lieto, per la squadra dell’ancora squalificato Ceci, concorre il risultato dell’unico match giocato alle 18:00. Qui La Fiorita non è riuscita a superare l’ostacolo San Giovanni e si è vista costretta a perdere altro terreno nei confronti della battistrada biancoazzurra. Per la squadra di Lasagni, il secondo pareggio consecutivo – ed il quarto nelle ultime sei gare di campionato – matura in rimonta e nei minuti conclusivi dell’incontro. Era stato infatti il San Giovanni a trovare il vantaggio alla mezz’ora del secondo tempo; l’1-0 firmato Cecchetti resiste fino all’89’, quando Roberto Di Maio si conferma una volta di più difensore col vizio del gol, evitando alla sua squadra quella che sarebbe stata la seconda sconfitta stagionale. In casa rossonera, il punto è comunque buono per allungare la serie positiva e per agganciare momentaneamente Folgore e Faetano.

I tabellini

COSMOS

Batori; Pari, Cervellini, Sartini, Solazzo, Zaghini, Braghiroli, Valentini, Di Addario, Ura, Stella (dal 70’ Neri)

A disposizione: Della Valle, Fortunato, Zafferani, Celli, Donati, Venerucci

Allenatore: Massimo Gori

DOMAGNANO

Leardini; Parma (dal 62’ Bara), Mazzavillani, Olivieri, Faetanini (dal 46’ Nanni), Ceccaroli, Semproli (dal 62’ Bacchiocchi), Angelini, Doria, Gaiani (dal 62’ Gabellini), Morena

A disposizione: Colonna, Averhoff, Pecci

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Andrea Zaghini, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Marcantonio Romanazzi

Ammoniti: Doria, Solazzo, Zaghini, Nanni, Di Addario, Gabellini, Mazzavillani, Parma, Neri



TRE PENNE

Migani; Cesarini (dal 70’ M. Semprini), Cauterucci (dal 57’ Vandi), Battistini, Lombardi, Genestreti, Cibelli, Righini (dal 77’ Zonzini), Chiurato (dal 57’ Badalassi), Gai, Ceccaroli

A disposizione: Zambetti, Zafferani, Grillo

Allenatore: Marco Protti (sostituisce Stefano Ceci)

PENNAROSSA

A. Semprini; Sebastiani (dal 63’ Mariotti), Martin, Baldani (dall’82’ Codispoti), D. Conti, Tomassini, Michelotti, Zago (dall’87’ Marconi), Tiboni (dall’82’ De Biagi), Halilaj, Rastelli

A disposizione: Giuliani

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Ernesto Cristiano, Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: Halilaj, Baldani, Righini, Battistini

Marcatori: 60’, 68’ e 78’ Badalassi



VIRTUS

Passaniti; Battistini, Nodari, Giacomoni, Gori (dal 90+3’ Castiglioni), Magri, Baiardi, Golinucci (dal 55’ Ciacci), Apezteguia, Angeli, Sorrentino (dal 57’ Muggeo)

A disposizione: Semprini, Rinaldi, Sopranzi, Tadzhybayev

Allenatore: Luigi Bizzotto

FIORENTINO

Bianchi; Paglialonga, Baizan, Calzolari, Filippi, Molinari, Mastrota, Colagiovanni, Perlaza (dall’84’ Borgagni), Abouzziane, Ben Kacem

A disposizione: Berardi, Terenzi, Muccioli, Michelotti, Colonna

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Ben Kacem, Gori

Marcatori: 31’ Ben Kacem, 44’ Angeli, 90’ Apezteguia



LIBERTAS

Gentilini; Galesi, Moretti, Barretta, Ndao, A. Gasperoni, L. Gasperoni, Cuomo, Giovagnoli (dal 76’ Basile), Aruci, Olcese (dall’81’ Kuqi)

A disposizione: Zavoli, Stacchini, Dolente, Alvarez, Cornia

Allenatore: Gabriele Cardini

CAILUNGO

Gallinetta; Ricci, Iuzzolino, Lusini (dal 46’ Grieco), Quaranta, M. Muccioli, Santucci (dall’81’ Marinaro), Senja, Benedetti (dal 69’ A. Muccioli), Urbinati, L. Cecchetti (dall’86’ M. Cecchetti)

A disposizione: La Monaca, Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Alessandro Salvatori, Leonardo Battista

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Ricci, Grieco, Urbinati, A. Muccioli, Senja

Marcatori: 21’ Benedetti, 75’ Olcese