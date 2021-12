Cena e lotteria, la solidarietà di Famija Arciunesa vince: raccolti 5000 euro

Attualità

| 18:31 - 04 Dicembre 2021

Famija Arciunesa mette a tavola 110 persone per aiutare l'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sede di Riccione e, grazie anche alla lotteria, dona 4500 euro ad AISM e 650 euro all'Emporio Solidale di Riccione. Una serata speciale dove finalmente le persone sono tornate tutte insieme a dar vita ad un momento conviviale.



"Ancora una volta i riccionesi hanno dimostrato di avere un grande cuore" ha sottolineato Francesco Cesarini Presidente di Famija Arciunesa "e grazie alla grande generosità di Stefano Tosi del Cavalluccio Marino siamo riusciti a donare in beneficenza tutto l'incasso della serata. Avendo superato abbondantemente l'obiettivo iniziale che ci eravamo dati, abbiamo deciso di aiutare anche gli amici dell'Emporio Solidale che opera a Riccione a sostegno delle famiglie bisognose".



"Famija Arciunesa è diversi anni che ci sostiene attraverso le sue iniziative e ringrazio loro e chi ha partecipato alla serata" ha dichiarato Stefania Montanari Presidente di AISM sede di Riccione "in questa occasione si sono superati con una donazione importantissima che ci aiuterà nel portare avanti le nostre attività dedicate alle persone affette da sclerosi multipla".