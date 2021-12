Calcio D, il Cattolica si arrende all'Adriese nel recupero: 1-0

Sport

Cattolica

18:26 - 04 Dicembre 2021

Il Cattolica colleziona un'altra sconfitta sul campo dell'Adriese maturata nel recupero ad opera dell'attaccante Gioè. Una partita in cui i giallorossi hanno lottato strenuamente subendo la rete nel recupero. I giallorossi restano al penultimo posto con 6 punti, ma il fanalino di coda Spinea ha una partita in meno così come le due squadre che sopravanzano i giallorossi: San Martino Speme (7) ed Este (10). Mercoledì al Calbi fondamentale sfida contro l'Este: una partita da vincere e basta.

Il tabellino

ADRIESE-CATTOLICA 1-0

ADRIESE: Brzan, Zupperdoni, Mazzali, Mazzucca, Montin, Tiozzo, Boccalari, Casella, Gioè, Cicarevic, Farinazzo. A disp.: Michelangoli, Ben Khaleh, Addolori, Boccafoglia, Bonetto, Diomandè, Hermes, Marangon, Costa. All. Vecchiato.

CATTOLICA: Scotti, Nanni, De Angelis, Docente, Zebli, Morri, De Vito, Palazzi, D’Angelo, Palumbo, Abubakar. A disp.: Iglio, Manfroni, Strasser, Nisi, Somma, Sabba, Aprea, Sakho, Traini. All.: Bardi.

Arbitro: Zoppi di Firenze (Milillo di Udine e Carlevaris di Trieste)

Rete: 46′ st Gioè.