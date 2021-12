Calcio D: San Marino, gol del baby Michelotti e Russi battuto 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 17:53 - 04 Dicembre 2021

Michelucci e compagni esultano dopo il gol partita.



Il Victor San Marino, alla sua prima partita al San Marino Stadium di Serravalle, riesci a togliersi lo sfizio di far suo lo scalpo della seconda forza del girone C dell'Eccellenza Emilia Romagna. Battuto, infatti, 1-0 il Russi grazie al bellissimo sinistro dalla distanza di Michelucci che è terminato alle spalle del portiere avversario al 15' del secondo tempo.



Inizia la partita e il primo squillo è del Victor San Marino: al 3' destro a giro insidioso di Bardeggia, il pallone sfiora il palo. Al 14' si fa notare in avanti anche il Russi con Bezzi, il cui sinistro da fuori finisce però altissimo sopra la traversa. Intorno al 20' nuova doppia occasione creata dal club sammarinese con Zabre, para facile Lombardi in entrambe le circostanze il destro da fuori dell'attaccante avversario. Sei minuti dopo rischia grosso il Victor San Marino su un calcio piazzato in favore del Russi: Gadda scodella una gran palla su punizione per Bezzi, ma la sua conclusione al volo finisce fuori di un niente. Al 41' terza opportunità per la formazione ospite per passare in vantaggio: sinistro pericoloso di Saporetti, ma fortunatamente per i biancazzurri Pazzini blocca a terra.



Il primo tempo termina con il risultato parziale di 0-0 tra il Victor San Marino e il Russi.



Al via la ripresa e il Russi prova a sbloccare la gara a suo favore con una punizione di Gadda da buonissima posizione al 12', ma Pazzini è attento e blocca la sfera senza troppe preoccupazioni.



Tre minuti dopo è il Victor San Marino a passare in vantaggio grazie al potente sinistro di Michelucci dalla da fuori area che supera Lombardi. Victor San Marino-Unione Sportiva Russi 1-0 e secondo gol in campionato per il giovane centrocampista biancazzurro.



Al 20' la formazione romagnola va vicinissima al pareggio: Garavini entra dentro l'area con la palla tra i piedi e va alla conclusione, specchio della porta avversaria non inquadrato per questione di centimetri. Due minuti dopo gli uomini di mister D'Amore potrebbero persino raddoppiare: cross di Boccioletti dalla sinistra e imperioso colpo di testa di Bardeggia, miracolo di Lombardi che leva il pallone da sotto la traversa. Al 33' giunge un'occasione per parte: prima Lombardi evita nuovamente il raddoppio del Victor San Marino con una parata in tuffo sul destro di Bardeggia, poi sul ribaltamento di fronte Pazzini respinge eccellentemente la conclusione di destro di Gadda, ma la palla è ancora in gioco e ci si fionda Saporetti che spedisce fuori a porta vuota mancando così la grande chance di far pareggiare il Russi. Tre minuti più tardi ritenta ancora la formazione di casa: Barone su punizione, da posizione defilata, impegna seriamente Lombardi tant'è che quest'ultimo riesce con la punta delle dita a spedire in extremis il pallone contro l'incrocio dei pali per non subire la seconda rete dei biancazzurri. Al 37' quasi beffa per il Victor San Marino: tiro cross di Benini e la palla si stampa sul palo a portiere battuto.



Nei minuti successivi il Victor San Marino comincia amministrare il vantaggio di una rete sul Russi con furbizia e maestria; al triplice fischio finale dell'arbitro, il San Marino Stadium di Serravalle esplode di gioia per l'importante successo conquistato dagli uomini di mister D'Amore ai danni del Russi secondo in classifica nel girone C dell'Eccellenza Emilia Romagna. Il Victor San Marino, dunque, chiude il girone d'andata del campionato italiano di Eccellenza con 21 punti - frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte -, 13 gol segnati e 10 subiti.



Victor San Marino-Russi 1-0



Victor San Marino: Pazzini; Luvisi, De Queiroz, Pedrazzini, Boccioletti; Rosti (17' st Barone), Albonetti, Morelli (24' st Greco), Michelucci (17' st Gaudenzi); Zabre (40' st Prandelli), Bardeggia (44' st Sapori). Panchina: Battistini, Santi, Pancotti, Pastorelli. All.: D'Amore.

Russi: Lombardi; Ferrari (38' st Calderoni), Succi, Gualandi, Martini (17' st Benini); Gadda, Ferretti, Garavini; Venturi (29' st Zannoni); Bezzi, Saporetti. Panchina: Savini, Fato, Bolognesi, Troncossi, Santomauro, Papa. All.: Orecchia.



Arbitro: Giannini Sanguettoli di Bologna.

Marcatori: 15' st Michelucci.

Ammoniti: Venturi, Pedrazzini, De Queiroz, Rosti.