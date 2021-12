Calcio D, la Sammaurese domina il derby col Forlì: 3-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:41 - 04 Dicembre 2021

L'attaccante Merlonghi.

Ancora una volta la Sammaurese riesce a imporsi sul Forlì per 3-1 con una prestazione di grosso spessore. Il primo tempo si rivela sostanzialmente equilibrato e alquanto vivace.

Buon avvio della squadra di casa, che alza il ritmo dopo una prima fase di studio. Al 25′ una girata di Gurini su calcio d’angolo costringe De Gori ad una parete miracolosa. Passa un quarto d’ora e, alla prima vera chance, i galletti passano in vantaggio grazie alla prodezza di Amaducci, abile a insaccare in rovesciata un pallone alto scaturito da un fenomenale intervento di Adorni. I giallorossi non ci stanno e impattano quattro minuti più tardi: Gurini e Bonandi dialogano sulla destra, il capitano serve in area Gregorio, che infila il pareggio.

La ripresa è ancora più scoppiettante. Il Forlì preme, ma ancora Adorni salva la propria porta sulla conclusione di Gkertos. Scampato il pericolo, la squadra di Protti scappa via con due gol mirabolanti in una manciata di minuti. Al 52′ Merlonghi su punizione infila la sfera nel sette e, sventata un’altra minaccia da Adorni (deviato in corner un colpo di testa di Capitanio), arriva anche il raddoppio. Merito di Bonandi, che al 55′ da 30 metri sfoggia la sua classe infinita indovinando una traiettoria imprendibile che si insacca sotto la traversa. Il match rimane bellissimo, fioccano le chance e su una di queste alla mezz’ora l'attaccante numero 10 prova a ripetersi tuttavia la conclusione esce di un soffio. Nel finale il Forlì tenta di rientrare, però la Sammaurese controlla bene e fa sua la partita.

Il tabellino

Sammaurese-Forlì 3-1

Sammaurese: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Gregorio, Migani (71′ Casadio), Gurini, Merlonghi, Bonandi (89′ Pierfederici), Giannini (84′ Asllani) A disp: Cheli, Sedioli, Bonaccorso, Casadio, Lombardi, Misuraca, Pierfederici, Asllani, Negretti. All Protti

Forlì: De Gori, Petrucci, Rrapaj, Gkertos, Fabbri, Borrelli, Buonocunto, Boccardo, Ballardini (65′ Santi), Capitanio (83′ Dominici), Amaducci (65′ Schirone) A disp: Stella, Dominici, Togni, Ronchi, Schirone, Longobardi, Nisi, Santi, Giacobbi. All Gadda

Reti: 40′ Amaducci, 44′ Gregorio, 52′ Merlonghi, 55′ Bonandi

Note. Ammoniti: Gaiola, Fabbri, Ballardini, De Gori, Boccardi.