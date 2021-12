Santarcangelo, ecco il nuovo murale all’ingresso della scuola media Franchini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

04 Dicembre 2021

Nuovo murale alla scuola Franchini di Santarcangelo.



Questa mattina (sabato 4 dicembre) il vicesindaco di Santarcangelo Pamela Fussi ha fatto visita alla scuola media Franchini per il battesimo di due iniziative. Gli studenti del primo anno hanno ricevuto in dono da Amir 385 borracce per ridurre il consumo di bottiglie in plastica, mentre ragazzi e ragazze delle terze hanno realizzato nuovo murale all’ingresso dell’istituto su via Orsini.



Rinnovando l’iniziativa intrapresa lo scorso anno, l’Amministratore unico di Amir Spa Alessandro Rapone ha consegnato alla dirigente scolastica Giovanna Frisoni 385 borracce in acciaio inox, scegliendo di sostenere nuovamente “Santarcangelo plastic free”, progetto realizzato dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di ridurre il consumo di contenitori plastica monouso, favorire stili di vita ecosostenibili e contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento.



Dopo l’installazione dei cinque erogatori d’acqua e la donazione di 870 borracce a studenti e studentesse di tutto l’istituto nel 2020, le 385 borracce donate quest’anno saranno consegnate ai ragazzi del primo anno – 90 alla sede centrale e 195 alla succursale Saffi – oltre che ai docenti della scuola media.



La visita alla scuola Franchini è stata anche l’occasione per ammirare il nuovo murale realizzato da 20 alunni delle classi terze nel cortile esterno della scuola, nell’ambito del laboratorio di pittura murale condotto dal writer Burla e coordinato dal professor Marco Ciavatti.



A partire da un’idea degli studenti che hanno partecipato al laboratorio, il murale raffigura il centro storico di Santarcangelo, accompagnato da un verso della poesia “La belèzza” di Tonino Guerra e da alcuni ragazzi che rappresentano l’anima sociale della città: un messaggio di benvenuto dedicato a chiunque entri a scuola.



Anche in questo caso si tratta di un’iniziativa che fa parte di un progetto più ampio, dal momento che proprio all’inizio di quest’anno scolastico anche nel cortile interno della Franchini era stato realizzato un grande murale dai ragazzi nell’ambito dello stesso laboratorio.