Rissa in zona stazione a Rimini, giovane aggredisce militare e prende a calci l'auto della Polizia

Cronaca

Rimini

| 13:45 - 04 Dicembre 2021

Polizia nel piazzale della stazione di Rimini (foto di repertorio).

Ieri sera (venerdì 3 dicembre) la Polizia ha arrestato un 19enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, in seguito a una rissa scoppiata nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Il giovane, alla vista del personale dell'esercito intervenuto per dirimere la lite, ha aggredito uno dei militari. Intorno alle 21.20 è interveuta anche la polizia, ma il 19enne ha continuato ad assumere un atteggiamento violento, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, inveendo contro gli agenti che lo avevano bloccato, e sferrando calci e pugni verso l'auto della pattuglia. Arrestato, dovrà rispondere delle ipotesi di reato di rissa, danneggiamento aggravato, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti sono risultati precedenti di polizia per furto, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. Sul suo capo, il 5 novembre scorso, era stato disposto il divieto di dimora in provincia di Rimini.