Bellaria, Malgioglio inaugura il Natale: tanta musica e lo spettacolo della snow globe

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:48 - 04 Dicembre 2021

Foto ufficio stampa di Cristiano Malgioglio.



Bellaria Igea Marina accende il Natale con luminose scenografie lungo il viale pedonale Paolo Guidi: un armonioso salotto ricco di installazioni dal tema musicale. Pianoforti luminosi, note musicali, violini scintillanti ed eleganti lampadari sospesi decorano l’Isola dei Platani conferendole una magica e calda atmosfera natalizia. Mercoledì 8 dicembre sarà inoltre inaugurato il “Villaggio di Natale” targato Christmas Flower Mood, che resterà attivo fino al 9 gennaio 2022.

«Fervono i preparativi per il Natale 2021 - anticipa Andrea Prada, Direttore Artistico di Bellaria Igea Marina - anche quest’anno lavoreremo sullo stupore, attraverso installazioni consolidate nel tempo e che sono motivo di richiamo, come la Snow Globe ed il monumentale Presepe di ghiaccio, per citarne alcune. Queste saranno accomunate da un medesimo filone marittimo: stiamo lavorando infatti su due fronti, da un lato la tradizione del Natale e dall’altro, sul mare».



Così l’assessore al turismo Bruno Galli: «Lo stupore di mille attrazioni, luci, colori e suoni delle festività che, praticamente tutti i giorni e soprattutto nei fine settimana faranno della nostra città la migliore meta da scegliere per trascorrere qualche ora di svago e di allegria. L’invito, rivolto ai nostri cittadini e agli amici delle località vicine, anche ai giovani e alle coppie con bambini piccoli, è quello di scegliere Bellaria Igea Marina, per assaporare a pieno l’effetto ‘wow’ delle tante sorprese che la città ha in serbo».



Aggiunge Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu: «Il Natale di Bellaria Igea Marina parte come ogni anno dal frutto di una programmazione, con mesi di anticipo, grazie al nostro staff ed alle donne e uomini delle Associazioni che collaborano con la Fondazione. Presentare il palinsesto Natalizio alcuni mesi prima, ha permesso ai nostri operatori l'opportunità di una comunicazione maggiormente incisiva per questo periodo, per molti di vacanza. Anticipare i tempi ci ha permesso di curare al meglio i giusti allestimenti per regalare emozioni nel pieno spirito del Santo Natale, comprendendo anche due iniziative benefiche. Sarà un mese di iniziative con un’attenzione particolare per i bambini, senza ovviamente tralasciare i più grandi, tutti in questo periodo devono emozionarsi sognando, tornando a Natale un po' bambini».



Torneranno i monumentali presepi in sabbia e di ghiaccio che negli anni precedenti hanno riscosso grande successo. Il Presepe di sabbia, realizzato dagli artisti di Arenas Posibles, sarà posto in Piazza Alda Merini sul lungomare di Igea Marina mentre il Presepe di ghiaccio ad opera del “Re del ghiaccio”, Graziano Re, sarà collocato in pieno centro pedonale su Piazza Don Minzoni: alle sue spalle, un emozionante video mapping illuminerà la facciata della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù. L’arte sarà protagonista anche attraverso la mostra pittorica de “L’arte del cuore” grazie ad artisti bellariesi che esporranno le loro opere a tema natalizio, all’interno dei tini della tradizione. Un progetto, questo, che coniuga arte e solidarietà in quanto i dipinti saranno acquistabili e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.



In Piazza Matteotti risalterà la Snow Globe: una grande sfera trasparente all’interno della quale ci si potrà immergere in una spettacolare ambientazione natalizia in stile marino, nella quale Babbo Natale arriverà a bordo di un gigantesco sommergibile; altre tante mini sfere che richiameranno il tema del mare, decoreranno l’intero viale pedonale.



Novità di quest’anno è il servizio “Salta la fila” presente sull’App del Comune di Bellaria Igea Marina che permetterà a coloro che scaricano gratuitamente l’applicazione, di potersi prenotare l’ingresso alla Snow Globe e Realtà Virtuale, evitando code ed attese. Per il divertimento dei più giovani, sarà presente anche l’installazione della Realtà virtuale: un gioco che li trasporterà in altre fantastiche ed esilaranti ambientazioni natalizie. Gli ingressi alle installazioni del “Villaggio di Natale” sono tutti gratuiti e seguono determinati orari: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nei giorni festivi e di vacanza scolastica; dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nei restanti giorni feriali. Tutti gli orari ed aggiornamenti sono consultabili sul sito www.bellariaigeamarina.org e sull’App del Comune di Bellaria Igea Marina.



Evento di spicco, in apertura del periodo natalizio, sarà quello di martedì 7 dicembre quando Bellaria Igea Marina avrà come ospite Cristiano Malgioglio per una serata inaugurale con il suo spettacolo “Cristiano Malgioglio Music Show”. Malgioglio, artista poliedrico ed icona del mondo dello spettacolo e della musica italiana, si esibirà insieme al suo corpo di ballo in uno show fatto di canzoni e narrazioni, in cui verrà raccontato anche lo storico rapporto d’amicizia con Raffaella Carrà. Sarà questo il primo evento che si terrà presso il palco del punto spettacoli di Piazza Don Minzoni alle ore 21.00 e ad ingresso gratuito.



Altro imperdibile appuntamento è previsto per Mercoledì 8 dicembre, alle ore 21.00 presso il Teatro Astra (Viale P. Guidi, 77) con il concerto della “Intercity Gospel Train Orchestra”: coinvolgenti sound gospel trascineranno il pubblico in un vortice di energia, voci e colori.



Tutti i weekend Bellaria Igea Marina proporrà, fino al 9 gennaio, numerosi appuntamenti all’insegna della musica e intrattenimento con concerti musicali, cantanti di spicco e spettacoli dedicati alle famiglie; Il Teatro Lunatico già dall’11 dicembre, porterà in scena divertenti show di magia, clownerie e scenografiche danze con il fuoco capaci di ammaliare spettatori di tutte le età, grandi e bambini.



Questo e tanto altro sarà presente a Bellaria Igea Marina per un Natale in stile “Christmas Flower Mood”, secondo uno spirito carico di energia, vitalità e divertimento per tutte le età.