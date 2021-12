Rimini, conclusi gli interventi in quattro campi sportivi cittadini

Attualità

Rimini

| 12:38 - 04 Dicembre 2021

Il campo in via Pomposa; in gallery il campo di calcetto e la pista di skateboard del parco Cervi, il campo da basket al parco Marecchia.



Si sono conclusi in questi giorni alcuni importanti interventi su quattro impianti sportivi di quartiere. Lavori di riqualificazione che hanno riguardato in particolare: il campo da basket nel parco Marecchia, il pattinaggio di via Pomposa e il campo da calcio - con l'adiacente pista per lo skateboard - nel Parco Cervi. Quattro impianti sportivi interessati da diverse tipologie di ristrutturazioni: dal rifacimento del fondo con nuovo tappetino bituminoso di resina o erba sintetica, alle nuove segnature per il basket o il calcetto, i tabelloni, le porte e in alcuni casi la recinzione o i cordoli perimetrali. I campi, che sono già a fruibili e a disposizione dei cittadini, nei prossimi giorni saranno personalizzati con i loghi rossi e la scritta "Rimini" verniciata sul fondo.



Questi interventi, programmati e inseriti in un ampio piano di riqualificazione degli impianti sportivi, interessano tutto il territorio comunale, da Viserba a Miramare, passando per Corpolò fino ai parchi e allo stadio Romeo Neri. Un piano per il quale è stato stanziamento più di 235 mila euro, che il Comune di Rimini ha affidato, in house ad Anthea, dopo una ricognizione eseguita da parte degli uffici comunali. Concluse le riqualificazioni in questi tre importanti strutture, seguiranno adesso anche quelle previste tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2022, ai circoli tennis di Viserba e Rivazzurra, dove nel primo verrà rifatto parte dell'impianto fognario e nel secondo i percorsi esterni e la copertura del circolo.



A seguire sono calendarizzati tutti gli altri, dal Play ground basket del parco di Corpolò, al Campo di pallavolo della scuola media di Duccio a Miramare. Un crono programma che si concluderà in primavera estate - quando le temperature consentiranno di gestire meglio gli asfalti e le resine da usare per il tappeto di fondo - con il Play ground basket nel parco Viserba (dove a seguito di alcuni problemi sopraggitti durante i primi lavori, dovrà essere rifatto completamente il fondo) e nel campo da calcio a cinque dello stadio Romeo Neri. "Un ricco programma di lavori che è stato integrato dalla Giunta comunale questa settimana, con l'approvazione della delibera del progetto definitivo di fattibilità tecnica ed economica, per la riqualificazione e messa a norma del Palasport Flaminio. Un intervento che andrà a completare i lavori già eseguiti per l'efficientamento energetico dell'impianto sportivo", sottolinea l'amministrazione comunale.



Lavori, che rientrano nella gestione e manutenzione del patrimonio edilizio comunale (svolta in forma di house providing) e che saranno affidati alla Società Anthea s.r.l. e riguardano in particolare la riduzione del rischio sismico e di miglioramento del grado di sicurezza statico dell'impianto sportivo. Il costo dell'intervento è di euro 250 mila, importo inserito nel quadro economico complessivo dei due progetti - uno dei quali già concluso per oltre 463 mila euro - rientranti nell'investimento del Piano Economico Finanziario definito in totale per oltre 713 mila euro. "Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale sul fronte della riqualificazione e del potenziamento degli impianti sportivi – sottolinea l'assessore allo Sport Moreno Maresi – Un impegno programmato che da tempo ha permesso di mettere mano a tantissime strutture presenti sul nostro territorio, con un'attenzione particolare agli spazi outdoor, oggi indispensabili per poter garantire agli sportivi di tutte le età e di tutti i livelli di continuare ad allenarsi e praticare nella massima sicurezza. Un'attenzione che chiaramente si estende anche al Flaminio, dove entrano nella seconda fase gli importanti lavori di messa a norma e sicurezza della struttura".