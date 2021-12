Basket D, la Stella piega il Russi: 76-61

Sport

Rimini

| 12:33 - 04 Dicembre 2021

Polisportiva Stella S.G.- Russi 76-61

Pol. Stella: Gori 5, Verni 18, Naccari ne, Pulvirenti 16, Chirizzi 10, Cancellieri, Ferrini 5, Serpieri 13, Curcio ne, Piscaglia, Frisoni ne, Frattarelli 9. All. Casoli, Polverelli.

Russi: Kertusha 2, Bergantini ne, Cortini 3, Samori’ M. 8, Vistoli 6, Rinchiuso, Senni 9, Porcellini 12, Licchetta 9, Samori’ L. 2, Morigi 3, Campajola 7. All. Tesei.

PARZIALI: 20-16, 37-34, 59-49

Successo largo della Stella, priva di Curcio alle prese con un guaio muscolare, sul Russi ancora al palo in classifica. La partita resta in equioibrio fino all'intervallo, poi i padroni di casa strappano ed entrano nell’ultimo quarto con 10 punti di vantaggio. Nel finale dalla lunetta Pulvirenti fa 6 su 6 nelle ultime battute. Tra i riminesi in quattro in doppia cifra, per Gori 13 rimbalzi e 6 assist. Nel prossimo match la Stella è di scena a Bologna contro l'Audace.