Dicembre ricco di eventi ai parchi della Riviera tra miniature e squali

| 12:01 - 04 Dicembre 2021

Acquario di Cattolica - foto Mario Flores.

Tutto è pronto nei parchi di divertimento della Riviera di Costa Edutainment per accogliere il pubblico in questo mese di dicembre. Italia in Miniatura a Rimini e l'Acquario di Cattolica sono i primi due parchi ad aprire: nel ponte dal 5 all'8 dicembre e poi il 12, il 19 e dal 26 al 9 gennaio 2022.

Italia in Miniatura

Il parco attende il pubblico con tutte le sue splendide miniature già da domenica 5 dicembre. Un parco totalmente rinnovato, che ha festeggiato da poco i 50 anni di attività, e il riconoscimento come 1° parco di divertimento d'Italia per la qualità del servizio nell'indagine "Migliori d'Italia - Campioni del servizio 2022" realizzata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Il parco attende il pubblico dal 5 all'8 dicembre, e nelle domeniche 12 e 19, con oltre 300 miniature d'Italia e d'Europa tra 5mila alberi in scala: monumenti, palazzi, chiese e piazze, in un gioco di prospettive che è il sogno di ogni bambino. E ancora spazio alle curiosità con il misterioso viaggio nella fiaba di Pinocchio, una romantica gita in gondola a Venezia (in scala 1:5), passando per Esperimenta, l'Arena Spettacoli Piazza Italia, la Torre Panoramica e il Cinemagia 7d (a pagamento). Nel biglietto d'ingresso è incluso il libero accesso al muro parlante Italia ed Europa e ai punti selfie per immortalare la visita.



Dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022 Italia in Miniatura si trasforma poi per le festività: qui tra giochi di luce, musiche e il grande albero, Piazza Italia diventa il simbolo di tutte le piazze natalizie d'Italia.

Orario di apertura: 9.30 – 16.30. Ingresso a pagamento. Info: www.italiainminiatura.com

Acquario di Cattolica

Nel più grande acquario dell'Adriatico (il secondo più famoso d'Italia) si trovano centinaia di specie marine e terrestri in 4 percorsi tutti al coperto. Si entra nel percorso Blu attraversando le maxi fauci di squalo. Qui si trovano gli squali toro più grandi d'Italia, i Pinguini di Humboldt con il cucciolo di pinguino Pic Nick, e poi cavallucci marini, meduse, pesci pagliaccio e tantissimi altri organismi di tutti i mari del mondo. Nel percorso Giallo lontre e caimani, nel Verde boa, pitoni, camaleonti e altri rettili, insetti e anfibi. Accanto alle riproduzioni delle creature degli abissi, nel percorso Viola, dove si può trovare anche il calamaro gigante, l'Acquario ospita poi la maxi area di Plastifiniamola dove si può imparare a rispettare meglio il Pianeta e a conoscere i problemi di inquinamento dei mari.

Durante le festività ci si diverte un sacco con ambientazioni tutte a tema natalizio, dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022.

Orario: 10 - 18.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 8371 www.acquariodicattolica.it

Oltremare

L'attesa più grande per queste festività è per il parco Oltremare di Riccione, aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio 2022. Negli oltre 110mila mq del Family Experience Park di Riccione le famiglie non vedono l'ora di incontrare Fulmine, la prima renna di Babbo Natale. La renna più saggia e quella che difende i doni di tutti i bimbi del mondo. Solo a Oltremare si possono conoscere e scoprire chi sono le 9 renne di Santa Claus, qual è la loro storia, come e perché volano trainando la slitta di Santa Claus la notte del 24 e tantissimi altri segreti.

Fulmine sarà anche ambasciatrice di tutte le renne del mondo: grazie a lei si parlerà infatti dei progetti di conservazione europei per proteggere la renna da foresta in Finlandia. Oltremare sosterrà il progetto di reintroduzione in natura di questa specie, attraverso il Korkeasaari Zoo di Helsinki.

Nella piazza della Fontana dei delfini, ci si immerge poi nel clima natalizio con tanti spazi dedicati alla storia delle renne di Babbo Natale. Falò, la grande arena, il bosco incantato e il maestoso albero centrale, faranno da cornice al villaggio natalizio.

Tra le novità di questo Natale anche l'approfondimento e l'incontro con i cuccioli di barbagianni, nati la scorsa estate. In Laguna appuntamento con Ulisse e gli altri delfini, dove si potrà partecipare anche ai programmi interattivi (a pagamento, su prenotazione) e incontrare la mascotte Ulisse. Oltremare vi aspetta poi con falchi, poiane, gufi, avvoltoi, wallaby, il mondo dell'aia e gli alligatori del Darwin.

Orario: 10-18 Ingresso a pagamento Info: 0541 4271 www.oltremare.org