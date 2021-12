Casa di Natale, apre il mercatino del Campo Lavoro Missionario a Rimini

Attualità

Rimini

| 07:58 - 04 Dicembre 2021

Uno dei mercatini del Campo Lavoro.

La solidarietà ai tempi della pandemia. Domani, sabato 4 Dicembre, apre i battenti a Rimini, la “Casa di Natale” del Campo di Lavoro missionario, con l’inaugurazione ufficiale prevista per il giorno successivo, domenica 5 dicembre, alle ore 10, alla presenza del vescovo Francesco Lambiasi.

La “Casa di Natale” del Campo Lavoro si trova al n. 11 di Corso Giovanni XXIII (ex negozio Vulpitta) e resterà aperta tutti i giorni, festivi compresi, fino al 6 Gennaio, proponendosi come luogo di incontro, spazio informativo ma anche come ghiotta occasione per acquisti solidali a buon mercato. Libri, quadri, giocattoli, bigiotteria, oggettistica, abbigliamento vintage: una marea di materiali raccolti negli ultimi mesi e che si potranno portare a casa con una ”offerta minima consigliata”.



Va detto che, negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza Covid e delle conseguenti limitazioni alla circolazione delle persone, non è stato possibile svolgere la tradizionale raccolta porta a porta che coinvolgeva l’intera Diocesi ma l’attività del Campo Lavoro non si è comunque fermata, riconvertendosi in una pluralità di iniziative più piccole e controllate.



Ricordiamo la partecipazione del Campo alla manifestazione “Rimini Antiqua” l’ultima domenica di ogni mese, il mercatino estivo dei bambini in Piazza Tre Martiri, l’avvio del “Magazzino del Rustico” a Santarcangelo e di “Magazzino 13” nell’ex sede Acli di Lagomaggio, i mercatini vintage organizzati a Riccione, Verucchio e presso la sede dell’associazione in Via Zavagli a Rimini, la collaborazione con Ciclofficina, le iniziative in rete con altre associazioni come il progetto “Armisclè (mercatino del riuso e della moda sostenibile) insieme con Mani Tese e Casa Madiba.



Tante iniziative che hanno consentito di promuovere quelli che sono da sempre i valori del Campo Lavoro: economia solidale, riutilizzo delle risorse, nuovi stili di vita. Ma che sono anche servite per raccogliere una somma di oltre 75 mila euro destinati a 13 progetti missionari in Africa, Albania, America Latina e all’attività della Caritas diocesana per far fronte alle crescenti situazioni di povertà presenti anche sul territorio riminese.

Ricordiamo che La Casa di Natale del Campo Lavoro missionario rientra nel progetto del Comune di Rimini “No Tax Area - Negozi aperti, Vetrine illuminate”. L’organizzazione ringrazia la famiglia Venturi, proprietaria dei locali, per la cortese ospitalità.