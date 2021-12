Calcio D, Forlì: arriva l'attaccante Santi e parte Verdi. Bomber Sivilla all'Athletic Carpi

Sport

Rimini

| 19:51 - 03 Dicembre 2021

Riccardo Santi (foto FB del club).

Il Forlì si rinforza con l’attaccante Riccardo Santi classe 1990 con esperienze tra serie C (Alghero, Savona, Casale e Renate) e serie D (Gaeta, Spoleto, Lavagnese, Clodiense, Adriese, Caldiero Terme, Ciarlins Muzane, Luparense). Era in forza al Delta Porto Tolle (due gol in 7 presenze). La stagione scorsa ha segnato otto reti alla Luparense, il top alla Clodiense (2014-2017 con 17 gol). E’ stato ceduto Francesco Verde alla Tritium Calcio che ha salutato cinque calciatori: Mirko Miori, Ruben Rebolini, Alessandro Doria, Davide Passerini e Riccardo Aquilino.

L’ex calciatore del Rimini Kalagna Gomis ritorna all'Arconatese dal Villa Valle.

L'Athletic Carpi ha ingaggiato l'esperto attaccante Andrea Sivilla, classe 1986, in uscita dalla Dolomiti Belunesi, lo scorso anno 17 reti al Monterosi e 18 alla Recanatese nel 2018-2019