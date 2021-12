Basket C Silver, Titans: sabato sfida in casa contro Jesi

Sport

Rimini

| 18:08 - 03 Dicembre 2021

Dini è in dubbio per sabato.

Dopo il weekend dedicato alla Coppa, ricomincia il campionato con la prima di ritorno. I Titans ospitano l’Aurora Jesi (domani, sabato 4, ore 18 al Multieventi) e provano a riprendere una marcia interrotta alla fine dell’andata con il ko di Fossombrone. La classifica, completata con i recuperi, dice che al momento in testa ci sono tre squadre con 6 partite vinte e 1 persa: Titans, Montemarciano e Fossombrone. A Jesi finì con la vittoria di Macina e compagni: 62-67 il risultato finale.

Punto della situazione in casa Pallacanestro Titano: come sta la squadra?

“Quest’anno sostanzialmente abbiamo giocato una gara veramente al completo con tutti i giocatori in salute: quella di Montemarciano. Abbiamo acciacchi e problemi vari ma fortunatamente, ad esempio, nell’ultima partita c’è stato una bella prova dei nostri ragazzi più giovani. Per loro sono stati i primi veri minuti importanti da senior e stanno dando una mano, questo ci aiuta a mantenere alta l’intensità anche in settimana, negli allenamenti”

Qual è la situazione degli acciaccati?

“Gamberini è ancora out (caviglia), mentre stiamo valutando fino all’ultimo momento se poter recuperare Dini (ginocchio). Gli altri ci saranno tutti”

Di fronte ai Titans ci sarà Jesi, come valuti questa sfida?

“Verranno qui per giocarsela senza pressioni. Quando una squadra giovane come la loro gioca libera da pensieri può essere molto pericolosa. Hanno nel roster tre giocatori importanti che sono anche nell’orbita della Serie B come Ginesi, Memed e Tandia. Insieme possono mettere tanti punti e referto e bisognerà fare massima attenzione nel limitarli”

Sperando anche in un caloroso supporto da parte dei tifosi Titans…

“C’è stato un buon afflusso di pubblico con Acqualagna poi invece meno con il Loreto Pesaro, partita che arrivava subito dopo la bella vittoria con Montemarciano. C’era San Martino. Adesso spero che non nevichi o che non succeda niente di particolare a livello di meteo. Insomma, che non ci siano scuse che tengano i fan lontano dal Multieventi. Io credo che questa squadra meriti fiducia, settimana dopo settimana sta dimostrando di voler conquistare l’affetto del pubblico”