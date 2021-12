Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:28 - 03 Dicembre 2021

Giocatori del Pietracuta (foto di repertorio).

Un caso di positività al Sars-CoV-2 riscontrato in un giocatore del Pietracuta ha provocato il rinvio della partita di domani (sabato 4 dicembre) con il Gambettola. Il giocatore, vaccinato e asintomatico, è risultato positivo al tampone nell'ambito di attività di contract tracing. La squadra non è in quarantena, ma non può disputare l'incontro. E' la seconda partita del girone F rinviata per Covid: il Gambettola dovrà recuperare due gare (la prima con la Due Emme, la seconda con il Pietracuta).