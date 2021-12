San Giovanni, 40.000 cartoline per il Fanta Natale: si vince buono spesa da 1600 euro

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:12 - 03 Dicembre 2021



Dopo un anno di attesa a San Giovanni in Marignano torna il FantaNatale, il concorso a premi a cura dell'associazione di commercianti "Granaio dei Malatesta". Dal 2 dicembre al 3 gennaio, facendo spesa negli esercizi marignanesi, sarà infatti possibile partecipare ad una nuova edizione del concorso. In palio cinque buoni spesa, 500 euro per il quinto premio e a salire 600, 700, 800 e 1600 euro. L'estrazione si svolgerà come di consueto il 6 gennaio in occasione della Festa della Befana in Piazza Silvagni.



"Questo concorso è ormai una delle iniziative tradizionali del Natale marignanesi. Quest'anno abbiamo pensato ai buoni spesa per offrire un dono e nello stesso tempo un sostegno alle famiglie marignanesi. Ci siamo ispirati ai giochi di società per creare un'edizione innovativa e speriamo che tantissimi possano approfittare di questa opportunità", spiega Monica Mazzini dell'associazione "Granaio dei Malatesta".