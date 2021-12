Covid San Marino: lieve calo casi attivi, due persone ricoverate in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:38 - 03 Dicembre 2021

A San Marino sono 346 i casi attivi (-4) a seguito di infezione al nuovo coronavirus, con un'età media di 36 anni. Sette le persone ricoverate in ospedale, tra esse due in terapia intensiva. Centonovantuno le persone in quarantena domiciliare. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 29, le guarigioni 33.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino è di 53.114 di cui 23.326 persone vaccinate con la prima dose e 25.298 con la seconda dose o con la dose unica.

Il 51,3% dei vaccinati sono femmine e il 48,7% sono maschi. Ha completato il ciclo di immunizzazione l’83,67% della popolazione vaccinabile. Sono 4.488 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster).



INFEZIONI E RICOVERI DI VACCINATI Dal 1° aprile (quindi dopo un mese circa dall’inizio della campagna vaccinale) al 30 novembre 2021 le infezioni di Sars-CoV-2 tra le persone che avevano completato il ciclo di immunizzazione sono state 557, di cui 483 erano vaccinate con il vaccino Sputnik V e 74 con il vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Nello stesso periodo le persone vaccinate ospedalizzate sono state 24 (di cui 18 avevano ricevuto lo Sputnik V e 6 il vaccino Pfizer). Nello stesso periodo, invece, le persone ospedalizzate e non vaccinate sono state 193. Dai dati emerge quindi che il tasso di ospedalizzazione a San Marino nella popolazione vaccinata è dello 0,102% nei vaccinati Sputnik V e dello 0,162% nei vaccinati Pfizer, mentre è del 86,161% nella popolazione non vaccinata.