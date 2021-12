Covid, riminese ancora sopra 200 contagi. Tre decessi

Attualità

Rimini

| 16:31 - 03 Dicembre 2021

Bolettino Covid 3 dicembre 2021.



Nel riminese 218 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 128 sintomatici e 90 asintomatici. In settimana 940 casi, media 188 casi al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando era di 157. In regione 1633 nuovi casi su 36.174tamponi, tasso di positività del 4,7%.



Nel riminese si registrano tre decessi: una 86enne, un 80enne e un 88enne, oltre a un 62enne del ravennate che era ricoverato a Rimini. In regione altri tre decessi: uno in provincia di Modena (una donna di 86 anni), uno in provincia di Ferrara (un uomo di 70 anni), uno a Forlì (un uomo di 76 anni).



I ricoveri in terapia intensiva rimangono stabili a Rimini (5) e in regione (75). Salgono a 687 nei reparti Covid (+13).



Confrontando i dati odierni con un anno fa (3 dicembre 2020), a Rimini si registrarono meno contagi (209), rispetto a oggi, ma con 28 decessi e un totale di 23 ricoveri in terapia intensiva (oggi sono cinque). In regione: 1633 contagi contro 1.766, 36.174 tamponi contro 17.979 , tasso di positività 4,7% contro 9,8%, sette decessi oggi e 85 un anno fa, i ricoveri sono 75 in terapia intensiva e 687 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 245 e 2668.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 355 nuovi casi, seguita da Modena (281) e Rimini (218); poi Ravenna (167), Reggio Emilia (123), Ferrara (115) e Forlì (111). Quindi Cesena (94), il Circondario Imolese (63), Piacenza (57) e, infine, Parma (49 nuovi casi).