Suggerì "contro stitichezza di leggere i contenuti del giornale": condannato

| 07:46 - 12 Dicembre 2021

Un sindacalista di origine campana, residente a Bologna, è finito a processo per diffamazione nei confronti della testata giornalistica Nurse24.it, che si occupa di informazione legata al mondo della sanità e gestita da una società con sede legale a Rimini. L'uomo aveva pubblicato sui social un video in cui era seduto sul wc e suggeriva, per superare i problemi di stitichezza, di leggere i contenuti del portale: un video divenuto virale anche a causa della pubblicazione su un noto portale di informazione nazionale. All'imputato era risultato sgradito un editoriale in cui il fondatore e direttore del portale, Ferdinando Iacuaniello, aveva criticato la prassi di sindacalisti con la sola qualifica di Oss di rapprsesentare gli infermieri. Il sindacalista, condannato in primo grado, ha presentato ricorso in appello, ma è stato condannato a 600 euro di multa, 4000 euro di risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali.



"Speravo che la sentenza di primo grado servisse da lezione e invece nulla è cambiato. Nessun pentimento, peccato. Ammettere i propri errori è un segnale di maturazione. Continuo a pensare che i social network siano un grande strumento, ma vanno usati responsabilmente. Mi auguro - ancora una volta - che il sindacato riveda la propria posizione sulla vicenda e valuti l'idea di riconsiderare la condotta di alcuni dei suoi esponenti", ha scritto Iacuaniello, assistito in questa vicenda legale dall'avvocato Davide Grassi, a commento della vicenda