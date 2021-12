Bilancio Rimini, oltre 2 milioni per lo stadio Neri e otto per il nuovo parcheggio Fellini

Attualità

Rimini

| 16:19 - 03 Dicembre 2021

Stadio Romeo Neri.

Presentando il bilancio di previsione 2022-24, l'amministrazione comunale di Rimini ha tracciato il bilancio anche sui lavori pubblici di prossima realizzazione: saranno investiti 20 milioni di euro per il parco del mare sud, tratti 6-7-9, da Marebello a Miramare; dieci milioni per la riqualificazione degli assi commerciali dei lungomari, sempre a Rimini Sud; otto milioni per il parcheggio in piazzale Fellini.



Sul fronte dell’edilizia scolastica, prende forma il “percorso verticale 06-polo infanzia di Viserba”, che prevede la congiunzione dell’asilo “Peter Pan” e della scuola per l’infanzia il “Galeone” (2,6 milioni), mentre per l’edilizia sportiva sarà attivato un mutuo da 2,5 milioni per la riqualificazione dello stadio Romeo Neri.



Per quanto riguarda il patrimonio di edilizia residenziale, previsto 1 milione per il programma Piers finanziato attraverso il contributo regionale, mentre proseguono gli investimenti sulla riqualificazione della rete fognaria con acque meteoriche, con la Dorsale Ausa, investimento da 8,5 milioni finanziato da contributi statali il cui avvio del cantiere è previsto per la metà del prossimo anno. Oltre un milione di euro infine sarà l'investimento per il risanamento conservativo della viabilità del territorio comunale, dunque la riqualificazione diffusa delle strade, mentre 600 mila euro finanzieranno la costruzione della rotatoria all’altezza di “Bigno”, funzionale alla creazione di un asse parallelo a via Tripoli.