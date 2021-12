Rimini, ecco il bilancio di previsione: "asili gratis per famiglie in difficoltà e no aumenti tasse"

Attualità

Rimini

| 16:19 - 03 Dicembre 2021

La giunta comunale di Rimini.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la giunta comunale hanno presentato ieri (giovedì 2 dicembre), in consiglio comunale, il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, evidenziandone i capisaldi: "Nessun aumento ai tributi comunali, asili gratuiti per le famiglie in difficoltà, attenzione al welfare e alle fasce deboli, investimenti diffusi sul territorio per proseguire la trasformazione della città", si legge in una nota di palazzo Garampi.



Per il 2022 sono previsti investimenti per un importo complessivo pari a 87 milioni di euro, di cui oltre due terzi (62,5 milioni, circa il 71,5% del totale) finanziati attraverso risorse ottenute e intercettate da enti terzi. Al Welfare e scuola saranno destinati 52 milioni di euro: con oltre 33,7 milioni per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia e 18,2 milioni per l’istruzione e il diritto allo studio. Una somma che comprende un pacchetto di agevolazioni (sostegno all’handicap, diritto allo studio, povertà) stimato in 18 milioni.



In merito alle imposte, l'amministrazione comunale ha ribadito: "per il 2022 non ci saranno aumenti per le imposte, tasse e tariffe di competenza comunali e saranno inoltre confermate tutte le agevolazioni regolamentari già applicate per Imu, Tari, Imposta di soggiorno, Icp e la disapplicazione dell’Iscop". Oltre 57.000 riminesi ("oltre metà dei contribuenti") non pagheranno l’addizionale IRPEF grazie all’esenzione per redditi fino 15.000 euro; sono previste agevolazioni Imu del valore di circa 1,65 milioni (per canoni concordati, capannoni industriali o artigianali, terreni agricoli). Sono stimate invece in 1 milione le risorse da recupero evasione del tributo per il 2022. Tariffe ed esenzioni invariate anche per l’imposta di soggiorno, grazie alla quale sono previste entrate per 8 milioni, a cui aggiungono 150 mila euro di recupero evasione.



Sul fronte del debito pubblico, al 7 ottobre 2021 si attestava sui 73,6 milioni: a fine 2022 dovrebbe scendere a 64,9 milioni, con una riduzione dall’inizio del nuovo mandato di circa 8,75 milioni. Nel 2011 il debito era di 141,3 milioni.



ASILI NIDO GRATIS "La novità più importante del bilancio riguarda i servizi e l’introduzione della gratuità del nido per le famiglie con redditi medio bassi, e cioè con un ISEE sotto i 26 mila euro", evidenzia l'amministrazione comunale. La misura sarà attivata a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e sarà ufficializzata con la prossima apertura delle iscrizioni. Per i nidi comunali in gestione diretta e per i nidi affidati in convenzione (in gestione all’ASP Valloni Marecchia) è previsto l’azzeramento della retta mensile al di sotto di una determinata soglia ISEE, per poi applicare una riduzione progressiva a seconda della fascia di Isee in cui si rientra. La riduzione delle rette riguarda anche i nidi privati autorizzati presenti sul territorio comunale: il Comune stanzierà risorse per l’applicazione di consistenti riduzioni anche per le famiglie che sceglieranno questi servizi.