Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:36 - 03 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Da lunedì 6 dicembre sarà operativo un nuovo punto tamponi nel riminese: l'Ausl lo ha allestito a San Giovanni in Marignano, in via dei Faggi (zona industriale). La postazione drive through (tamponi eseguiti ai pazienti all'interno delle loro automobili) sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30, e servirà in particolar modo la zona sud della provincia di Rimini. "L’accesso avverrà previa programmazione e contatto dell’Igiene pubblica", spiega l'Ausl Romagna in una nota.