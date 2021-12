Bellaria: casa della salute raddoppia, investimento da 2 milioni grazie ai fondi del pnrr

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:31 - 03 Dicembre 2021

Casa della salute di Bellaria Igea Marina (rendering).

Grazie ai fondi del pnrr, la casa della salute di Bellaria Igea Marina raddoppierà i suoi spazi: un nuovo edificio da 2 milioni di euro, che offrirà servizi importanti per la salute e il benessere delle famiglie bellariesi, come evidenziato dal sindaco Filippo Giorgetti. Il comune ha messo a disposizione dell'Ausl, gratuitamente, l'area adiacente all'attuale casa della salute, in piazza del popolo: la specifica delibera è stata approvata oggi (venerdì 3 dicembre) dal consiglio comunale. L’amministrazione Comunale ha già adeguato gli strumenti urbanistici apportando una variante al Rue che permetta il raddoppio di volumi e superfici.