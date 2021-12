Rimini, consiglieri comunali indossano fiocco rosso simbolo della lotta all'Aids

Attualità

Rimini

| 14:16 - 03 Dicembre 2021

Consiglieri comunali con il fiocco rosso simbolo della lotta all'Aids.



Il 1 dicembre è la giornata dedicata dall'ONU al mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione, la cura e il contrasto all'Aids. Ieri (giovedì 2 dicembre) i consiglieri comunali di Rimini hanno indossato il fiocco rosso simbolo della lotta all'Aids, un'iniziativa voluta da Marco Tonti di Rimini Coraggiosa.: "Durante la seduta del consiglio comunale ho indossato il fiocco rosso simbolo della lotta all'AIDS, e ne ho portati per tutto il consiglio e la giunta e sono felice del fatto che siano stati indossati non solo della maggioranza di centrosinistra, della giunta, del sindaco Sadegholvaad, della vicesindaca Bellini e della presidente del consiglio Corazzi, ma anche dalla maggior parte dei consiglieri di opposizione a testimonianza della trasversalità e dell'importanza della ricorrenza del 1 dicembre contro il virus dell'HIV", ha dichiarato.



"La provincia di Rimini purtroppo è spesso maglia nera in regione per i nuovi casi di HIV e questo deve spronarci a fare maggiore e corretta informazione specie tra i e le giovani", prosegue Tonti: "Perdipiù nell'epoca del covid molte persone, intimorite dagli ospedali, non si sono sottoposte a test HIV e quindi non sono consapevoli del loro stato sierologico, anche perché sussistono ancora molti luoghi comuni sulla diffusione del virus dell'HIV che invece colpisce indistintamente uomini e donne, omosessuali ed eterosessuali in egual misura"-



Sabato 4 dicembre dalle 17 alle 23 in piazza Tre Martiri la Croce Rossa di Rimini effettuerà test gratuiti e anonimi, e ci sarà una "escape room" anche con la collaborazione di volontari e volontarie di Arcigay Rimini "Alan Turing" che distribuiranno materiale informativo e preservativi.