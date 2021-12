Natale a Viserba, inaugurano le casette e arriva Babbo Natale

Eventi

Rimini

| 13:57 - 03 Dicembre 2021



Appuntamento in piazza Pascoli a Viserba, sabato e domenica (4 e 5 dicembre) per le prime giornate di animazione natalizia, a cura del Comitato Turistico, che proseguiranno fino al 6 gennaio.



Dalle 10 alle 18.30 apriranno le quattro casette di legno che ospitano il mercatino. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i bimbi anche per ricevere le letterine di Natale.



Ci sarà anche un momento di spettacolo: sabato, a partire dalle ore 16, allievi e insegnanti del gruppo InDanza Show Academy si esibiranno in una scenografia itinerante, che animerà la piazza e il lungomare.



Domenica, sempre alle 16, si potranno ascoltare canti natalizi dal vivo, con l'Eleonora Elettra Acoustic Duo (Eleonora Zanotti alla voce e Luca Arduini alla chitarra e cori).



Ingresso libero, nel rispetto delle norme sul Green Pass (Info 3392152649).