VIDEO Tremenda carambola sulla Tolemaide, l'auto finisce nel fosso. Grave 50enne

Cronaca

Rimini

| 13:49 - 03 Dicembre 2021



Finisce sul cordolo fuori strada e la sua vettura decolla finendo nel fossetto: momenti di paura questa mattina (venerdì 3 dicembre), intorno alle 11.30, per un 50enne che viaggiava sulla via Tolemaide, a Torre Pedrera. L'uomo, alla guida di una Mercedes Clk, procedeva in direzione mare quando ha perso il controllo della vettura, forse per l'asfalto bagnato, urtando il cordolo fuoristrada. A quel punto la Mercedes si è sollevata finendo nel fosso: fortunatamente l'auto è passata tra un albero e palo della luce, perché l'impatto poteva essere letale per il conducente, comunque ferito seriamente e rimasto incastrato nell'abitacolo, prima di essere liberato dai vigili del fuoco, sul posto assieme al personale del 118, che ha allertato l'eliambulanza, e alla polizia municipale. Il 50enne è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena.