Discoteche, sindacato chiede capienza al 100%: "gestori responsabili, vanno premiati"

| 13:28 - 03 Dicembre 2021

Gianni Indino, presidente del Silb dell'Emilia Romagna, chiede che per le prossime festività natalizie, un periodo chiave per gli operatori del settore che vale il 20% del fatturato invernale, le discoteche possano riaprire al 100% della capienza o quantomeno che possano essere aumentati gli attuali limiti, fissati nel 50%. Indino si appella al governo, affinché "il senso di responsabilità dei gestori e avventori delle discoteche sia ripagato con la fiducia", evidenziando che in questi mesi gli imprenditori del mondo della notte hanno rispettato con rigore i protocolli, le regole su tracciamento, distanziamenti e sanificazione dei locali: "Nelle nostre centinaia di locali su tutto il territorio regionale, e anche sul piano nazionale, si è ricominciato a ballare da circa due mesi e non è data notizia di problematiche legate ai contagi", afferma Indino, che indica anche nel Green Pass rafforzato uno strumento utile per aumentare la sicurezza dei locali e limitare la diffusione del contagio.