Calcio RSM, Cosmos: il nuovo mister è Bobo Gori

| 13:27 - 03 Dicembre 2021

Il nuovo tecnico del Cosmos Bobo Gori.

La Società Sportiva Cosmos comunica di aver sciolto le riserve sul nuovo allenatore: sarà Massimo “Bobo” Gori, classe 1961, a sostituire Alessandro Fabbri sulla panchina del club calcistico di Serravalle. L’esperto tecnico italiano ha allenato in passato diverse squadre quali Faetano, Murata, Tre Fiori, Cattolica, Bellaria, Tropical Coriano, Torconca, Verucchio e Fontanelle. La dirigenza tutta accoglie calorosamente mister Gori augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura alla guida della squadra gialloverde. Nel frattempo domani pomeriggio alle ore 15 la Cosmos scenderà in campo a Domagnano per affrontare nel Campionato Sammarinese la squadra locale. Giovedì sera Gori ha guidato il primo allenamento.

Gori, che ha vissuto la sua ultima esperienza nel campionato interno alla guida del Faetano, dichiara: 'Sono contento di arrivare in una società seria come Il Cosmos con la quale c'è piena sintonia sul sul modo di vedere il calcio, con il direttore sportivo Francesco Donini c'è una buona intesa e insieme verificheremo come intervenire sul mercato per rafforzare la rosa. Sono molto motivato". Non è escluso che il rapporto possa continuare anche nella prossima stagione agonistica.