Riccione: pusher arrestato mentre spaccia, in casa aveva anche farmaci dopanti

Cronaca

Cattolica

| 13:16 - 03 Dicembre 2021

Il denaro e lo stupefacente sequestrati.

Ieri sera (giovedì 2 dicembre) i Carabinieri hanno arrestato un 31enne riccionese, sorpreso mentre stava vendendo droga a un tossicodipendente noto alle forze dell'ordine. Il giovane pusher aveva con sé diverse dosi di cocaina. Gli accertamenti presso la sua abitazione hanno permesso il sequestro di altri 15 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, ma anche farmaci e sostanze dopanti e migliaia di euro, somma ritenuta provento dell'attività illecità. Il 31enne è stato arrestato per l'ipotesi di reato di spaccio e denunciato in merito all'utilizzo di farmaci per alterare le prestazioni agonistiche.