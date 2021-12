Si rinnova il consiglio provinciale, primo voto con Sassofeltrio e Monteocopiolo

Attualità

Rimini

| 12:48 - 03 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Sabato 18 dicembre 2021 si vota per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Rimini.



Saranno due le liste a contendersi l’elezione: "Lista Civica e Democratica" e Lista "Buon governo in Provincia". Per il rinnovo del Consiglio (il presidente resta invece in carica per un altro anno, come prevede la lege 56/2014) sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini (inclusi i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio) in carica alla data del 18 dicembre 2021.