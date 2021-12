Al teatro Pazzini di Verucchio un omaggio a Luchino Visconti e Giovanni Testori

Eventi

Verucchio

| 11:47 - 03 Dicembre 2021

Una scena dello spettacolo.

Domenica 5 dicembre (ore 21.15) una serata di prosa contemporanea al Teatro Pazzini di Verucchio in compagnia dell’Associazione Culturale Linguaggicreativi in La purezza e il compromesso.





Addio al paese/nazione di provenienza; addio alla possibilità di vivere un amore; addio alla famiglia. Una concatenazione di separazioni e addii che partono dal bisogno di rimanere uniti. La Milano del 1959 è stata spostata in una indefinita città occidentale dei giorni nostri ritrovando gli stessi conflitti che hanno vissuto i nostri nonni emigranti e che avevano vissuto Rocco e i suoi fratelli, nell’incontro- scontro di civiltà che determina il nostro, buio, presente.



La madre dà il via a tutta la vicenda; il femminile con la sua necessità di generare e preservare la vita, con il coraggio di lasciare una terra e il desiderio di vedere i figli rivalersi sulla povertà: la povertà e il desiderio di rivalsa su di essa, il fare di tutto per cambiare posizione sociale, anche farsi spaccare la faccia su un ring. È la rivincita contro il destino tanto sperata che non arriverà mai.

Lo spettacolo parte dalla centralità del corpo come unico bene di valore/scambio/vendita che possiedono gli emigranti, i viaggiatori per necessità, i fuggiaschi. Una riflessione sul corpo come strumento di scambio, come strumento sonoro e come contenitore di qualcosa di molto fragile: l’essenza dell’essere e dichiararsi umani nonostante tutto e tutti.

La purezza e il compromesso si ispira agli eventi inseriti all’interno di una delle prima sceneggiature di “Rocco e i suoi fratelli”, eventi non inseriti nel film, accaduti in Lucania.