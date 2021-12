Lutto per la Diocesi di Rimini, scomparso il diacono Doriano Ventrucci Era in servizio per l'Unità Pastorale di Bellaria, viveva a Viserba Monte

Attualità Rimini | 11:33 - 03 Dicembre 2021 Doriano Ventrucci e Caterina Casadei. E' scomparso nella mattina di venerdì 3 dicembre il diacono Doriano Ventrucci di Viserba dopo una lunga e pesante malattia.

In servizio pastorale presso l’Unità Pastorale di Bellaria, era nato a Poggio Berni il 12 aprile 1949.

Era stato ordinato diacono permanente il 26 marzo 1995. Ferroviere in pensione, risiedeva a Viserba monte. “Nell'affidarlo alla misericordia del Signore, lo ricordiamo come un uomo buono e mite, sempre pronto al servizio umile e discreto, di grande profondità spirituale e coscienza ecclesiale. – lo ricorda don Maurizio Fabbri, Vicario generale della Diocesi di Rimini e delegato del Vescovo per la Diaconia permanente – Portiamo nella preghiera anche la sua sposa Caterina Casadei e i suoi figli Elisa, Roberta, Marco, perché il Signore li colmi della Sua consolazione”. Il funerale si celebrerà sabato 4 dicembre alle ore 11,00 presso la chiesa parrocchiale di Viserba Monte, presieduto dal vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi.

Questa sera, venerdì 3 dicembre, alle 20.30, nella stessa chiesa di Viserba monte, è in programma la veglia di preghiera. < Articolo precedente Articolo successivo >