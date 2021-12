Solitario con carte spagnole: impara a giocare

Attualità

| 11:00 - 03 Dicembre 2021

Solitario on line.

Quando si parla di carte, la prima cosa che viene in mente è il poker o il blackjack. Tuttavia, ci sono altri giochi che non passano mai di moda, e stiamo parlando del solitario.

Il solitario tradizionale è uno dei giochi di carte più conosciuti a livello internazionale, e allo stesso tempo uno dei più giocati grazie alla particolarità di non aver bisogno di più persone per giocarci.

Conosciuto anche come Klondike, il gioco può essere giocato con le carte inglesi o con il mazzo spagnolo, l'obiettivo principale è di sistemarle in sequenza ascendente.

Inoltre, oltre al gioco fisico, la sua popolarità si diffonde anche attraverso il web. Infatti, secondo il database di Microsoft, il solitario online è diventato il gioco per PC più giocato nella storia, grazie alla sua capacità di adattarsi completamente alle nuove piattaforme online e alle tecnologie innovative. Oltre alle istruzioni semplici, istintive e divertenti, il suo facile aggiornamento all'era digitale e la vasta gamma di versioni esistenti lo rendono ancora più interessante.



Che cos'è e come giocare a solitario con le carte spagnole?



In realtà giocare con il mazzo spagnolo è relativamente semplice, lo scopo è semplice; basta iniziare con tutte le carte fuori ordine e finire con il mazzo completamente ordinato.



Prima di tutto, per iniziare a giocare l'intero mazzo deve essere messo a faccia in giù dopo averlo mischiato e da lì, prendere le carte a coppie, e metterlo sul tavolo a faccia in su facendo un nuovo mucchio. Di queste due carte, solo quella più alta può essere giocata, poiché quella sotto di essa è "bloccata".



Va notato che le carte possono essere giocate dall'1 al 12, che simboleggerebbe l'Asso e il Re del mazzo inglese, o dal 12 all'1. Nel caso in cui si scelga la prima situazione, le carte devono essere prese a due a due fino a quando viene estratto l'1 o l'Asso di qualsiasi seme. Quando il giocatore lo prende, deve metterlo da parte e cominciare a farne un mucchio. L'idea è di usare i quattro 1, o Assi, per formare tutti i semi, o figure.



Se dovesse succedere che non è più possibile continuare a fare combinazioni, bisogna mescolare le carte e continuare a tentare la fortuna.



Tra l'altro, al di fuori del solitario tradizionale ci sono altre versioni che hanno guadagnato grande popolarità; tra queste c'è Spider Solitaire, dove il suo obiettivo principale è come quello di tutti i solitari, organizzare tutti i colori o semi nel minor numero di mosse.



Tuttavia, ha la particolarità che questo tipo di gioco si gioca con due mazzi di carte, e secondo il grado di difficoltà si può scegliere tra uno, due o quattro semi diversi. Se si sceglie di giocare con più di un colore, le carte devono essere ordinate non solo in ordine decrescente, ma anche per colore o seme.



Un altro favorito è Ladders Solitaire, che consiste nel costruire una scala di pilastri in ordine dal più alto al più basso, alternando i semi o i colori. Mentre Pyramid Solitaire si concentra sullo sviluppo di coppie di carte dal mazzo che sommano 13 punti.



Va notato che, anche se il solitario è uno degli stili più conosciuti di giochi con questo tipo di mazzo, ce ne sono altri che hanno anche un gran numero di giocatori e seguaci, come Chinchón, Brisca e Truco, tra gli altri.