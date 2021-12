Rimini, una serata a sostegno dell'assistenza medica domiciliare per malati di diabete

Attualità

| 10:40 - 03 Dicembre 2021

Un momento della serata benefica.

Si è svolta giovedì 25 novembre a Rimini la serata di service del Lions Club Rimini Malatesta a favore del progetto di assistenza medica domiciliare per persone con diabete fragili “Portiamo il sorriso in casa”. Sono intervenute alla serata la Dott.ssa Annachiara Feltracco, responsabile comunicazione e fundraising per Diabete Romagna e la Dott.ssa Giuseppina Chierici, medico diabetologo dell’associazione Diabete Romagna e responsabile del progetto.



“Portiamo il sorriso in casa” è il primo e unico progetto in Italia di assistenza medica domiciliare gratuita dedicato alle persone con diabete non autosufficienti e fragili che si trovano a dovere affrontare insieme le importanti difficoltà che una convivenza con il diabete impone. Durante la serata, di fronte ad pubblico particolarmente attento, è stata raccontata la genesi e lo sviluppo di questo progetto che da quando è stato avviato nel 2016 ad oggi permette ad oltre 500 pazienti con diabete fragili e alle loro famiglie di ricevere gratuitamente a casa l’assistenza medica che troverebbero in una visita specialistica in reparto. La Dott.ssa Chierici, proprio per questo progetto, è stata recentemente premiata con il Leonard Award, l’ “Oscar” del diabete, su una rosa di 180 candidature a livello internazionale, per l’impatto di questo servizio nel migliorare le condizioni di vita dei pazienti con diabete fragili e dei loro caregivers.



“L’Associazione Diabete Romagna è attiva in numerosi progetti nella cura e nella prevenzione del diabete con un impegno concreto e tangibile. Il Lions Club International annovera il diabete tra le sue macroaree di intervento nel mondo perché le stime di crescita del fenomeno sono preoccupanti e reali. In quest’ottica, il Lions Club Rimini Malatesta ha, ormai da anni, deciso di attivarsi per poter supportare tutti coloro che intervengono nella lotta al diabete nel territorio riminese. Poter contribuire al progetto “Portiamo in sorriso in casa” ci rende orgogliosi, come Lions e come cittadini, perché il diabete rappresenta una problematica che colpisce direttamente la quotidianità delle persone e che rimane fin troppo inascoltata. E’ nostro compito porci questa domanda: come ci immaginiamo la società del futuro? Ebbene, Diabete Romagna ha una sua visione, una società do ve il di abete non rappresenti più un problema, dove chi ne è affetto possa trovare assistenza quotidiana e domiciliare, e dove vi sia fin da bambini una cultura della prevenzione. Questa vision si sposa pienamente col nostro messaggio lionistico. Avanti così!” Queste le parole dell’Avv. Giordano Fabbri Varliero, Presidente del Lions Club Rimini Malatesta.



“Siamo infinitamente grati al Lions Club Rimini Malatesta per il sostegno che ci ha dimostrato in questi anni e per grande sensibilità dei soci e del loro Presidente l’Avv. Giordano Fabbri Varliero, che con grande attenzione e dedizione ci supporta nella realizzazione di un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. Abbiamo iniziato con loro un percorso nel 2019, quando ancora nessuno immaginava che alla pandemia diabete si sarebbe aggiunta la pandemia Covid-19. Senza il loro aiuto questo periodo sarebbe stato ancora più complicato per i nostri pazienti e per le loro famiglie. Ci aspettano anni ancora complessi, ma sapere di avere dei compagni di viaggio così presenti e consapevoli ci permette di guardare al futuro con fiducia e coraggio.” Pierre Cignani, presidente dell’associazione Diabete Romagna.