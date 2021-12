Con il Villaggio di Natale, Viserbella diventa ... Viserbells, tra eventi musica e divertimento

Eventi

Rimini

| 07:47 - 03 Dicembre 2021

Viserbella pronta per le feste natalizie.

L’attesa del Natale cresce e il Lungomare di Viserbella si prepara a vivere alla grande le prossime feste con una grande novità! Nasce infatti il Villaggio di Natale, l’iniziativa di un gruppo di negozi ed esercizi della zona di viale Porto Palos, in collaborazione con il Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella e La Prima Coccola.



Si parte l’8 dicembre alle 15, con l’animazione per bambini e, alle 16,30 la raccolta delle letterine per Babbo Natale, Leyla Nur & Le Sahara Sunset, tombola, castagne e vin brulè.



Il Villaggio si rianimerà domenica 19 dicembre, con Anna Divina e le sue magie, sempre a partire dalle 15, le animazioni con palloncini di Katianimation e le foto con gli elfi.

Il 24 dicembre, sarà invece Babbo Natale in persona a consegnare i doni ai più piccoli, dopo la caccia ai tesori di Natale! E chissà, forse sarà anche possibile scattarsi una foto proprio insieme a Babbo Natale… la vigilia sarà rallegrata anche dai fuochi d’artificio, spumante e panettone, oltre all’immancabile tombola.



Il 1 gennaio Viserbella saluterà l’anno nuovo insieme ad Elfa Ramastrella e ai racconti di Babbo Natale, alle animazioni e ancora con tombola, castagne e vin brulè.



Il 6 gennaio, infine, sarà la Befana a far visita al magico Villaggio, offrendo i suoi doni ai bimbi, a partire dalle 15. La tombola, per l’occasione, sarà devoluta a favore dell’associazione La Prima Coccola.

Clicca qui per il programma dettagliato