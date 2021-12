Calcio Promozione: I tabellini della tredicesima giornata del Girone F

Sport

Rimini

| 16:57 - 05 Dicembre 2021

Un undici del Sant'Ermete.



Sant'Ermete - Misano 2-2



SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi, Merendino, Baffoni (46' Gattei Colonna), Contadini, Righetti E., D'Elia (73' Sartini), Betti (78' Bonetti), Fuchi, Braschi, Noschese (80' Deniku).

In panchina: Donini, Canducci, Marcaccio

All. Righetti.

MISANO: Pontet, Senior Padula (71' Lepri), Tonini, Travagliati, Pironi, Londero, Bardeggia (55' Santoni), Pontellini, Fabbri (60' Gravina), Antonelli, Nigro (85' Semprini), Alessandrini (78' Torsan

In panchina: Semprini, Coccia, Acquarelli, Bastianelli.

All. De Argila.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 57' Righetti E., 61' Contadini, 84' Antonelli, 88' Santoni

NOTE: espulso Contadini, ammonito Betti.

CRONACA: pareggio sostanzialmente giusto, il S.Ermete che fa la partita dall'inizio e passa in vantaggio a metà secondo tempo prima con Righetti su azione da calcio d'angolo e poi su rigore di Contadini, rimane in dieci alla mezz'ora per espulsione per doppio giallo dello stesso Contadini, che dà il via alla rimonta del Misano. Antonelli accorcia le distanze con un tiro da fuori, e Santoni pareggia con una punizione da trenta metri.



Torconca - Spontricciolo 3-0



TORCONCA: Pasini, Franciosi, Cecchi, Nicolini (78' Cipiccia), Franca, Pasini (58' Chiussi); Simoncelli (63' Ortolani), Mercuri; Pasolini, Casoli, Mani (90' Guenci).

In panchina: Torriani, Bottoni, Antonacci, Tombari.

All. Vergoni.

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S., Borghini, Mohamed Salah, Ioli, Radu (62' Tonti), GIovanelli, Meluzzi (69' Fantini); Capriotti (78' Cugnigni), Tamburini (90' Brisigotti), Fabbri A.

In panchina: Martini, Rossi, Gjoshi, Di Renzo, Durante.

All. Forchino



ARBITRO: Rossi di Cesena

RETI: 11' Casoli, 59 Pasolini, 88' Chiussi.

AMMONITI: Mani, Tamburini, Nicolini, Cipiccia.



Granata - Due Emme 1-2 (35' Giannini, 76' Canali, 87' rig. Taioli)



Verucchio - Novafeltria 1-2



VERUCCHIO: Bianchi, Colonna, Campidelli, Casadei, Grossi, Pasini, Michilli, Guarino (70' Bruma), Baschetti, Bascioni (35' Bento Da Silva), Genghini (83' Ribezzi).

In panchina: Delai, Renzi, Muccioli, Fabbri, Girometti, Muto.

All. Nicolini.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Crociani (65' Valentini), Cappello, Amadei, Niang, Toromani (87' Bindi), Vivo (76' Radici), Boschetti, Sartini.

In panchina: Cappella, Agostini, Cima, Cantori, Kouassi, Alpino.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cacchi di Cesena (Assistenti: De Paoli e Vicinelli di Cesena).

RETI: 18' Sartini, 24' rig. Boschetti, 37' Baschetti.

AMMONITI: Casadei, Pavani, Soumahin.

ESPULSI: nessuno

NOTE: recupero 5' st.



Pietracuta - Gambettola (anticipo del sabato), Asar - Sampierana e Gatteo - Bellaria Igea Marina rinviate per Covid.



CLASSIFICA: Torconca 31, Pietracuta e Gambettola** 28, Misano 23, Sant'Ermete 20; Novafeltria 19, Bellaria Igea Marina* 18, Sampierana* e Due Emme* 15; Gatteo* e Asar*14, Gatteo 9, Verucchio 7, Spontricciolo 6.



* Una partita in meno

** Due partite in meno