Calcio Promozione: il Novafeltria torna alla vittoria, battuto 2-1 il Verucchio

| 16:49 - 05 Dicembre 2021

Da sinistra Andreani, la terna arbitrale e Genghini. In gallery gli undici iniziali.



Verucchio - Novafeltria 1-2



VERUCCHIO: Bianchi, Colonna, Campidelli, Casadei, Grossi, Pasini, Michilli, Guarino (70' Bruma), Baschetti, Bascioni (35' Bento Da Silva), Genghini (83' Ribezzi).

In panchina: Delai, Renzi, Muccioli, Fabbri, Girometti, Muto.

All. Nicolini.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Crociani (65' Valentini), Cappello, Amadei, Niang, Toromani (87' Bindi), Vivo (76' Radici), Boschetti, Sartini.

In panchina: Cappella, Agostini, Cima, Cantori, Kouassi, Alpino.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cacchi di Cesena (Assistenti: De Paoli e Vicinelli di Cesena).

RETI: 18' Sartini, 24' rig. Boschetti, 37' Baschetti.

AMMONITI: Casadei, Pavani, Soumahin.

ESPULSI: nessuno

NOTE: recupero 5' st.



VILLA VERUCCHIO Dopo cinque partite senza punti e senza gol, il Novafeltria torna a sorridere, espugnando 2-1 il campo del Verucchio al termine di una partita combattuta, nella quale i gialloblu hanno saputo soffrire e difendere il vantaggio. Mister Giorgi, alle prese con le defezioni di Foschi e Mahmutaj e senza Rizzo, lancia nell'undici titolare Amadei (per la prima volta) e Crociani: il primo opera come centrale sinistro della difesa a tre, il secondo come playmaker, mettendosi in mostra con una prestazione brillante e ordinata, prima del cambio per un problema fisico. Sartini avanza sulla sinistra, con Boschetti a supportare Vivo. All'8' il Novafeltria non sfrutta un errore della difesa locale: incomprensione tra il portiere Bianchi e un difensore al limite dell'area, in fase di disimpegno, Toromani si impossessa della sfera, ma si allarga troppo a destra. Serve così Pavani, ma la difesa recupera e chiude lo spazio di tiro al terzino e l'azione sfuma. Il gol arriva però al 18': grazie a una coraggiosa uscita fuori area di Andreani, il Novafeltria ferma un'azione pericolosa dei rosanero e guadagna una rimessa laterale nella metà campo avversaria. Pavani batte, doppio scambio con Niang che crossa, Vivo cerca la deviazione in tuffo, ma la palla arriva sul secondo palo a Sartini che calcia con il destro - il piede non favorevole - infilando Bianchi nell'angolino lontano. Sulle ali dell'entusiasmo, i gialloblu raddoppiano al 24' con Boschetti abile a guadagnarsi un calcio di rigore e a trasformarlo. Il Verucchio accorcia le distanze al 37': punizione da centrocampo scodellata in area, dopo un duello aereo la palla arriva a Baschetti, che da due passi trova il tap-in vincente. I rosanero spingono alla ricerca del pareggio, al 45' Bento Da Silva non trova la deviazione su cross di Colonna.



Nella ripresa parte bene il Novafeltria, pericoloso con una punizione di Toromani deviata dalla barriera e soprattutto al 49' in ripartenza: Crociani recupera palla e verticalizza per Vivo che apre a destra per Boschetti, il cross trova la girata alta dello stesso Vivo, con Toromani alle spalle forse in posizione migliore per tirare a rete. Il Verucchio fatica a trovare spazi nella metàcampo avversaria e i tentativi da fuori area finiscono tra le braccia del sempre attento Andreani, ma al 63' i rosanero sprecano una clamorosa occasione, con Michilli che triangola con Baschetti, ritrovandosi solo in area, benché defilato sulla destra: il tiro però è completamente da dimenticare. Negli ultimi venticinque minuti di frazione cresce il forcing del Verucchio alla ricerca del pareggio, ma il Novafeltria resiste strenuamente. Sul filo di lana, le ultime emozioni: al 94' Radici lanciato in contropiede è fermato dall'ottima uscita di Bianchi, sul capovolgimento di fronte Ribezzi calcia dai venti metri, la palla termina di poco alta.



ric. gia.