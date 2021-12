DIRETTA TESTUALE Calcio D Alcione - Rimini 0-0

Sport

Rimini

| 14:38 - 04 Dicembre 2021

Foto Venturini.



Alcione Milano - Rimini 0-0



ALCIONE (4-3-1-2): Vinci - Ortolani, Maini, Petito, Ricossa - Lacchini, Viola, Lattarulo - Tucci - Manuzzi, Bangal.

In panchina: Novi, Soldi, Bonaiti, Latini, Pio Loco, Cannataro,Comi, Morselli.

All. Cusatis.

RIMINI (4-3-1-2): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri - Andreis, Tanasa, Tonelli - Gabbianelli - Mencagli, Ferrara.

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Berghi, Pari, Greselin, Piscitella, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Renzi di Pesaro.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 14.30



A cura di Riccardo Giannini



Gaburro sceglie Ferrara come esterno sinistro del tridente e conferma Pietrangeli al centro della difesa al posto di Carboni. Per il resto in campo la formazione titolare. In casa Alcione il faro è il regista Piccinocchi, ex promessa delle giovanili del Milan. In attacco l'ex Savignanese e Sammaurese Manuzzi è affiancato da un'altra ex promessa del nostro calcio: il mozambicano Bangal, scuola Atalanta, come Piccinocchi classe 1995.



Alcione in completo arancione, maglia verde acqua con calzoncini e calzettoni bianchi per il Rimini.



Gara in ritardo, problemi alla rete di entrambe le porte.



PARTITI!

5' Equilibrio in campo.



6' Gabbianelli, in posizione di trequartista, verticalizza per Ferrara, bravo a conquistare il primo corner della partita. Dalla bandierina Gabbianelli, la palla arriva fuori area ad Andreis, il cui tentativo di cross col mancino è in pratica un passaggio al portiere Vinci.



9' Cross mancino di Haveri, sul secondo palo una deviazione decisiva di un difensore degli "orange" di casa.



9' Il Rimini reclama un rigore per atterramento di Andreis in area. L'arbitro lascia proseguire



10' Ora i biancorossi hanno in mano il pallino del gioco.



12' Gabbianelli dalla lunga distanza, mancino alle stelle. Il Rimini sta comunque mettendo sotto pressione l'avversario.



13' Ferrara per il taglio di Tonelli in area, il tentativo di cross viene murato in calcio d'angolo, il secondo per il Rimini. Gabbianelli batte male sul primo palo, spazza la difesa.



20' Il Rimini fa la partita, ma l'Alcione non concede nulla. Ancora nessun tiro in porta per entrambe le compagini, quattro a zero per il Rimini sul fronte dei corner.



21' Bangal cerca il tiro da metà campo, ma mira completamente sballata.



27' Sinistro di Gabbianelli da fuori area, una deviazione non complica la parata di Vinci, bravo a bloccare.

28' Brivido per il Rimini: Lattarulo, il migliore dei suoi, calcia di sinistro dal limite, in posizione centrale. Palla di poco fuori.