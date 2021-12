Calcio D: Rimini batte l'Alcione 2-0, il rosso ad Andreis non frena i biancorossi

Sport

Rimini

| 16:39 - 04 Dicembre 2021

Germinale (foto Venturini).



Un Rimini cinico e solido supera 2-0 l'ostacolo Alcione, capitalizzando le uniche due occasioni della partita, anche se i biancorossi possono recriminare per un possibile rigore non fischiato ad Andreis a inizio gara. L'Alcione si dimostra squadra ben organizzata dal punto di vista difensivo e dopo aver lasciato il pallino del gioco in mano agli ospiti, esce fuori dal guscio a fine primo tempo, ma paga il clamoroso errore di Bangal al 40', quando l'attaccante con la porta spalancata calcia a lato. Nella prima frazione per il Rimini, rigore reclamato a parte, c'è un solo tiro da fuori di Gabbianelli deviato da un difensore e bloccato da Vinci. Nella ripresa così Gaburro decide di giocare l'artiglieria pesante: fuori Ferrara e il terzino Haveri, dentro Germinale e Piscitella. Proprio Germinale apre le marcature toccando da due passi dopo il colpo di testa di Mencagli, complice l'errore del portiere Vinci, che scivola e spalanca la porta al gol biancorosso. Al 59' Andreis viene espulso per doppia ammonizione, ma il Rimini gestisce senza troppi affanni l'inferiorità numerica. L'Alcione ci prova soprattutto da fuori area, senza impensierire particolarmente Marietta. L'unico vero brivido è all'89', quando Bangal al volo mette alto su cross di Comi. Un minuto dopo però il Rimini chiude l'incontro in contropiede, Gabbianelli serve Greselin che tutto solo batte l'incolpevole Vinci.



Alcione Milano - Rimini 0-2



ALCIONE (4-3-1-2): Vinci - Ortolani, Maini, Petito, Ricossa - Lacchini, Viola (76' Comi), Lattarulo (94' Cannataro) - Tucci - Manuzzi, Bangal.

In panchina: Novi, Soldi, Bonaiti, Latini, Pio Loco, Morselli.

All. Cusatis.

RIMINI (4-3-1-2): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri (46' Piscitella) - Andreis, Tanasa, Tonelli (78' Cuccato) - Gabbianelli - Mencagli (60' Greselin), Ferrara (46' Germinale, 93' Tomassini)

In panchina: Piretro, Contessa, Berghi, Pari.

All. Gaburro.



ARBITRO: Renzi di Pesaro.

RETI: 46' Germinale, 90' Greselin.

AMMONITI: Ricossa, Tomassini.

ESPULSI: Andreis.

NOTE: recupero 2' pt, 5' st.